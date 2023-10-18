إطلاق العرض الثاني لـ العروض الأرجنتينية في الرياض

دشنت هيئة المسرح والفنون الأدائية، مساء أمس، العرض الثاني لفعالية “العروض الأرجنتينية” التي تستمر حتى التاسع من ديسمبر المقبل، على مسرح مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بالرياض.

باتاغونيا

وتضمن العرض الذي حمل عنوان: “باتاغونيا” فنًّا أدائيًّا يروي قصة الأمريكيين الجنوبيين والغاوتشو، وشغفهم بالخيول في الأراضي والأنهار الجليدية.

وأقامت “هيئة المسرح والفنون الأدائية”؛ بالتزامن مع العرض معرضًا تعريفيًّا مصاحبًا، تضمن تجارب تفاعلية تُعبّر عن مفهوم الفعالية القادمة من الأرجنتين، قدمت في أروقته أشهى الأطباق والمأكولات الأرجنتينية واللاتينية، فضلًا عن توفير أركان للتصوير مصممة خصيصًا بطابع هوية الأرجنتين، ومتجرٍ لبيع منتجات وأزياء أرجنتينية.

العروض الأرجنتينية

ومن المقرر أن تستمر فعالية “العروض الأرجنتينية” بتقديم فنون أدائية ولوحات استعراضية متنوعـة مـن الأرجنتـين وأمريكا الجنوبيـة على مدار تسع أسابيع؛ وعروض للسيرك وألعاب خفة اليد، وعروض للفنون المعاصرة وما تشمله من استعراضات الهيب هوب والمهارات البهلوانية والقفز على الترامبولين.

وتهدف “هيئة المسرح والفنون الأدائية” من استقطاب العروض الأرجنتينية إلى رفع مستوى الوعي الثقافي بالمسارح والفنون الأدائية، وإثراء المحتوى الثقافي عبر اجتذاب العروض الأدائية من مختلف دول العالم، وتعريف ثقافات العالم بجمهور المملكة وثقافته.