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يوفر العديد من العروض والخدمات لمستخدميه

إطلاق الموقع الرسمي لحجوزات تذاكر موسم الرياض 2023

الإثنين ٩ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ مساءً
إطلاق الموقع الرسمي لحجوزات تذاكر موسم الرياض 2023
المواطن - فريق التحرير

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أطلق رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، الموقع الرسمي والوحيد لحجوزات موسم الرياض 2023 (Webook.com)، الذي يوفر العديد من المزايا والعروض والخدمات لزوار الموسم في نسخته الرابعة التي تنطلق في 28 أكتوبر الجاري.

رابط تذاكر موسم الرياض 2023

ودعا المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ إلى التسجيل في الموقع الرسمي لحجوزات تذاكر موسم الرياض 2023 على الرابط: (هنا) والذي سيوفر كل ما يخص الموسم من فعاليات وعروض وتذاكر.

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وأوضح آل الشيخ أنه سيتم قريبًا إطلاق تطبيق خاص في هذا الموقع، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن هذا التطبيق الذي سيقضي على السوق السوداء، وسيوفر العديد من الخدمات لزوار الموسم، كما سيكون عليه يوم 25 و26 أكتوبر حفلتان غنائيتان خاصتان بالتطبيق ومنقولتان مجانًا عليه، معتبرًا معاليه ذلك ترحيبًا من الموسم بالمشتركين في الموقع.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه قد طرح عبر حسابه على منصة X مسابقة تتضمن أسئلة وسحوبات على سيارة فاخرة بعد التسجيل في موقع webook.com‎، حيث حظيت المسابقة بإقبال وتفاعل كبير وتسجيل على الموقع الرسمي لحجوزات الموسم.

تذاكر واكتشاف الفعاليات

ويتيح موقع webook.com‎ لمستخدميه اكتشاف فعاليات موسم الرياض وشراء التذاكر، ويوفر كافة المعلومات عن الفعاليات ووقتها وتاريخ إقامتها، ونوع التذاكر والفئات وأسعارها ومنطقة إقامتها وموقعها، بما يسهل على زوار الموسم من داخل المملكة وخارجها شراء تذاكر الفعاليات في وقت مبكر والاستمتاع بالعروض المقدمة.

وتتجه أنظار العالم، تزامنًا مع افتتاح “موسم الرياض” في نسخته الرابعة 2023 في 28 أكتوبر الجاري؛ صوب العاصمة الرياض التي تشهد مع حفل الافتتاح النزال التاريخي الكبير بين بطل العالم للوزن الثقيل “تايسون فيوري”، والبطل السابق في بطولة القتال النهائي (UFC) للوزن الثقيل “فرانسيس أنجانو”، في مواجهة مُثيرة ومرتقبة تصنف من أغنى المواجهات في التاريخ.

يذكر أن موسم الرياض أصبح أيقونة الترفيه والفعاليات الرياضية العالمية المهمة كل عام، وبات يستقطب العديد من الزوار والسياح من كافة دول العالم لحضور فعالياته المتنوعة، ويستهدف هذا العام من 10- 12 مليون زائر خلال هذه النسخة، وأكثر من مليون سائح من خارج المملكة.

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