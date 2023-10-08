Icon

فيصل بن فرحان :ضرورة العمل على وقف التصعيد في غزة ومحيطها Icon موعد حساب المواطن الدفعة 71 شاملًا الدعم الإضافي Icon وظائف شاغرة بشركة الحاج حسين رضا Icon ميلان يُدرج جيرو ضمن قائمة حراس المرمى ! Icon إتاحة تسلّم جواز السفر من إدارات وفروع الجوازات بعد تجديده إلكترونيًا Icon إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية لخدمة 1000 موقع Icon وظائف شاغرة في شركة قطار سار Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ Icon وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة Icon التعادل يحسم مباراة برايتون ضد ليفربول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بالشراكة بين صندوق الاستثمارات والسعودية للكهرباء

إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية لخدمة 1000 موقع

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٣ مساءً
إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية لخدمة 1000 موقع
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء اليوم عن إطلاق شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية “الشركة”, حيث سيمتلك الصندوق حصة 75% في الشركة، بينما ستمتلك “السعودية للكهرباء” الحصة المتبقية والبالغة 25%.

شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية

وتهدف الشركة إلى تطوير بنية تحتية عالية الجودة لدعم خدمات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في المملكة، مما سيسهم في تعزيز منظومة السيارات الكهربائية محلياً وتسريع استخدامها، كما تعتزم الشركة تقديم خدماتها في أكثر من 1,000 موقع وتوفير ما يزيد عن 5,000 شاحن سريع بحلول عام 2030، وذلك في مختلف مدن المملكة والطرق التي تربطها مع مراعاة التشريعات واللوائح والمواصفات الفنية الصادرة بهذا الشأن كافة.

قد يهمّك أيضاً
مقترحان يقللان الحوادث المرورية ويسهلان مهمة سائقي المركبات

مقترحان يقللان الحوادث المرورية ويسهلان مهمة سائقي المركبات

الهلال يتفوق على الأخدود بهدف في الشوط الأول

الهلال يتفوق على الأخدود بهدف في الشوط الأول

نمو قطاع المركبات

كما تهدف إلى تعزيز نمو قطاع المركبات ومنظومته في المملكة من خلال التعاون مع شركات السيارات الكهربائية، وتوفير نقاط الشحن الضرورية لتلبية الطلب المستقبلي. كما ستعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير شبكتها من نقاط الشحن، ودعم جهود توطين البحث والتطوير وتصنيع المواد التي تتطلب تقنيات متقدمة، مما سيسهم في بناء الخبرات المحلية وزيادة المرونة.
وأوضح مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة عمر الماضي أن شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية ستسهم في التحول نحو الاستخدام الواسع للسيارات الكهربائية من خلال تطوير بنية تحتية عالية الجودة، وتوفيرها على نطاق أكبر، بهدف تعزيز نمو قطاع المركبات ومنظومته في المملكة كما ستسهم الشراكة مع الشركة السعودية للكهرباء في الاستفادة من أوجه التكامل على مختلف مستويات سلاسل الإمداد للشواحن السريعة للسيارات الكهربائية، حيث ستتيح تعزيز النمو والتنوع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وترسخ المكانة الرائدة للمملكة في قطاع السيارات الكهربائية.

تعزيز ريادة المملكة

من جانبه أفاد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء خالد بن حمد القنون, أن الشركة السعودية للكهرباء تعمل ضمن منظومة الطاقة في المملكة، على وضع وتنفيذ الخطط والإستراتيجيات الفعالة بهدف تعزيز ريادة المملكة عالميا في مجال الطاقة المستدامة، وذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها المملكة من أجل توفير حلول الطاقة المتطورة في المملكة وتعظيم القيمة المضافة في هذا القطاع.”
ويتماشى إطلاق “شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية” مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز قدرات المملكة وتنافسيتها العالمية في قطاع السيارات، وتحقيق الهدف المستقبلي بترسيخ ريادتها الدولية في القطاع. وستدعم الشركة جهود التنويع الاقتصادي في المملكة، وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع السيارات والتنقل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفاة المطربة اللبنانية نجاح سلام
مشاهير

وفاة المطربة اللبنانية نجاح سلام

مشاهير
عبدالعزيز بن سلمان ثاني أقوى رجل بأسواق النفط العالمية
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سلمان ثاني أقوى رجل بأسواق...

السعودية اليوم
الإدارة العامة للمجاهدين: لا صحة للإعلان المتداول عن توافر وظائف
حصاد اليوم

الإدارة العامة للمجاهدين: لا صحة للإعلان المتداول...

حصاد اليوم
الزوجات يعمرن أكثر من الأزواج في السعودية
أخبار رئيسية

الزوجات يعمرن أكثر من الأزواج في السعودية

أخبار رئيسية
رائحة غريبة في أجواء مصر تثير القلق
العالم

رائحة غريبة في أجواء مصر تثير القلق

العالم
255 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني في عسير
السعودية اليوم

255 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني...

السعودية اليوم
6 حالات احذرها مع المحول الكهربائي منها استخدام التالف
آخر الاخبار

6 حالات احذرها مع المحول الكهربائي منها...

آخر الاخبار
ميتا تطلق نظارة الواقع المختلط كويست 3
تكنولوجيا

ميتا تطلق نظارة الواقع المختلط كويست 3

تكنولوجيا