إطلاق كتيب موسم الرياض 2023 بتجارب ترفيهية جديدة

أطلقت منصة عيشها، كتيب موسم الرياض 2023، والذي يضم العديد من الفعاليات المتنوعة والأماكن المميزة ضمن الفعالية الأكبر التي ينتظرها الجميع.

وعلقت المنصة عبر حسابها على منصة إكس بالقول: مستعد تعيش أوقات استثنائية؟ حمل كتيب موسم الرياض 2023 وتعرف على التجارب الترفيهية الجديدة.

كتيب موسم الرياض 2023

ويمكن تحميل الكتيب من خلال الرابط التالي: هنا.

موسم الرياض 2023

وسيضم موسم الرياض 2023 منطقة جديدة باسم بوليفارد هول تتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد.

كذلك سيشهد موسم الرياض إقامة أول وأكبر متحف لأساطير كرة القدم، حيث يحتوي على أكثر من 30 ألف قطعة نادرة، ويعد الفرع الثاني في العالم بعد فرع مدريد، وتجارب ومتحف (CR 7) عن شخصية اللاعب كريستيانو رونالدو.

كما يضم الموسم أول نادٍ رياضي مختص برياضة الملاكمة، بالشراكة مع البطل العالمي مايك تايسون لاكتشاف وتدريب المواهب حول العالم، فضلًا عن إقامة كأس موسم الرياض بمشاركة الهلال والنصر ونادٍ عالمي آخر بنظام دوري النقاط للفرق الثلاثة، وأكبر مهرجانات المصارعة في العالم كراون جول بمشاركة البطل العالمي جون سينا، وبطولة كأس موسم الرياض للتنس بمشاركة أهم المصنفين في العالم رجالًا وسيدات.

أقوى نزال للملاكمة

ولبى القائمون على موسم الرياض في نسخته الرابعة، حلم الملايين من عشاق الملاكمة والفنون القتالية، وذلك بالإعلان رسميًّا عن تنظيم نزال يجمع اسمين من أشهر وأقوى الأسماء في عالم الملاكمة والفنون القتالية “تايسون فيوري وفرانسيس أجانو”، وذلك في 28 أكتوبر.

وستقام المواجهة المثيرة بين بطل العالم للوزن الثقيل والبطل السابق في بطولة القتال النهائي للوزن الثقيل في يو إف سي.

وستقام المباراة في حلبة ملاكمة منظمة وفقًا لقواعد الملاكمة القياسية في الرياض، وتم التوصل لاتفاق بين شركات عدة لتنظيم الحدث، بما في ذلك الشركات المروجة للملاكمين، وذلك بالتزامن مع افتتاح موسم الرياض في نسخته الرابعة.

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