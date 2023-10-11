إطلاق مبادرة التعليق المباشر بـ دوري يلو

أطلقت رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين، مبادرة “التعليق المباشر” للجماهير الحاضرة في مباريات دوري يلو.

مبادرة التعليق المباشر للجماهير

وأشارت رابطة أندية الدرجة الأولى للمحترفين في بيان رسمي، مساء اليوم الأربعاء، إلى أنها قدمت مبادرة “التعليق المباشر” للجماهير في مباراة النجمة والعربي ضمن منافسات الجولة السابعة.

ولفتت الرابطة في بيان عبر حساب دوري يلو الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن مبادرة “التعليق المباشر” تهدف للاستمتاع بالمباريات والتواصل الفعال مع الأحداث على أرض الملعب.

وأكدت أن المبادرة توفر سماعات خاصة للمشجعين بتصميم جديد وسهل الاستخدام لسماع التعليق الرياضي بجودة عالية، وتتميز السماعات بتقنية الصوت اللاسلكية لتسهيل استخدامها وتوفير حرية الحركة للمشجعين داخل الملعب.

وشددت الرابطة في ختام بيانها، على أنه سيتم توفير السماعات لجميع الجماهير الحاضرة للاستمتاع بالتعليق المباشر في عدد من المباريات الجماهيرية بدوري يلو، التي يتم اختيارها قبل انطلاق الجولة.

ترتيب دوري يلو

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري يلو بعد نهاية الجولة السابعة كالتالي؛ العروبة في الصدارة بـ18 نقطة، ثم القادسية بـ17 نقطة، يليه العدالة بـ15 نقطة، الجبلين 14 نقطة، ثم العربي والفيصلي بـ13 نقطة.

ويتواجد الخلود في المركز السابع بـ11 نقطة، بالتساوي مع البكيرية، ثم جدة برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة عن الباطن، ثم النجمة والعين بـ8 نقاط، الترجي والجندل بـ7 نقاط، أحد 6 نقاط، هجر 4 نقاط، الصفا 3 نقاط والقيصومة نقطتين.