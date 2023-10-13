إطلالة هيفاء وهبي في الدرعية تأسر القلوب

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خطفت الفنانة اللبنانية القلوب بإطلالتها الهادئة في الدرعية مساء أمس، حيث تناولت القهوة السعودية وتجولت بالمنطقة.
وأطلت هيفاء وهبي بعباءة فضفاضة فيها طبعات ورود ملونة، مع مكياج بسيط، وسكارف حول العنق، بتصميم بشكل كورسيه عند الصدر، وقالت بعد أن صب لها أحد الأشخاص القهوة السعودية وقدم لها الضيافة : “ناطرتها هاللحظة”.
وأشاد العديد من متابعي الفنانة اللبنانية بإطلالتها وأناقتها، حيث قال أحد المتابعين :”وش ها الجمال وش ذي الحلاوة”، فيما قالت مغردة أخرى “للحين ما راحت من بالي عبايتها السنة اللي فاتت كانت تجنن مدري من وين” أما خديجة فقالت عبر منصة إكس ” شبيهي تشبهني بكل شي حرفياً تخيلوا إلا بشي واحد وهو العمر بسم الله على صغر سني”.
وأكد بعض المتابعين أن الفنانة لا تزال صغيرة على لقب “الجدة” حيث قال فارس بن عبدالله:” يا حبني لها هذه الإنسانة محترمة وصغيره ماكنها جدة” فيما قالت الجوهرة “:كم عمرها أفتكر وأنا صغيرة وهي أشوفها في التلفزيون”.
والمعروف أن هيفاء وهبي مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الاستعراضات. أصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو كليب. حازت على رقم 49 من قائمة أكثر 99 النساء المرغوبات حسب موقع AskMen.com، وظهرت في لائحة أجمل النساء في مجلة بيبول الأمريكية.
الجميلة هيفاء وهبي من الدرعية اليوم🇸🇦❤️. pic.twitter.com/WJKFxtZpPS
— Gorgeous (@gorgeous4ew) October 12, 2023