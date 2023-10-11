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6 مرات خلال السنة منها 4 للقدرات و2 للتحصيلي

إعفاء أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات قياس

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٠ مساءً
إعفاء أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات قياس
المواطن - فريق التحرير

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أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التأكيد على إعفاء أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم التسجيل في اختبارات قياس.

وأفادت أن الإعفاء يشمل 6 اختبارات على مدار العام منها 4 مرات لرسوم دخول اختبار القدرات العامة إضافة إلى الإعفاء مرتين من دخول اختبار التحصيلي.

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زيادة معاش الضمان الاجتماعي

وكانت منصة الضمان الاجتماعي والتمكين أعلنت ارتفاع الحد الأقصى للمعاش الذي تحصل عليه الأسرة الواحدة إلى 5000 ريال شهريًا بعد زيادة الحد الأدنى الأساسي بنسبة 20% بموجب التوجيه الملكي الكريم.

حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد

ووفقًا للتعديلات الجديدة فإن الحد الأدنى الأساسي لرب الأسرة سيرتفع إلى 1320 ريالًا شهريًا بدلًا من 1100 فيما سيرتفع المخصص الشهري للتابع من 550 إلى 660 ريالًا، وبحد أقصى 5000 ريال للأسرة. ولا يحتاج مستفيدو الضمان إلى إجراء أية معاملات على المنصة الإلكترونية حيث ستنعكس الزيادة تلقائيًا.

موعد زيادة الضمان

بدوره أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الرزقي، أنه سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتبارًا من الدفعة القادمة رقم 23 بتاريخ 2023/11/1م.

وأضاف أن التوجيه الملكي الكريم بزيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% يُساهم بشكل مباشر في تلبية أهم الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد.

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