إعفاء أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات قياس يوسف المناعي يصل إلى أبها لوكاكو: الدوري السعودي سيصبح من الأفضل في العالم بند يسمح لـ تشابي ألونسو بالرحيل لتدريب 3 فرق النصر والهلال الأقوى هجوميًا بدوري روشن الشورى يطالب بتزويد هيئة أموال القاصرين بصكوك الوصايا وبيانات الأوصياء هاري كين يحلم بالسير على خُطى رونالدو وميسي المتحرش اليمني في قبضة شرطة جدة موعد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي والإلكتروني حساب المواطن : استعلام اعتراض الأهلية عبر البوابة الإلكترونية
أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التأكيد على إعفاء أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي من رسوم التسجيل في اختبارات قياس.
وأفادت أن الإعفاء يشمل 6 اختبارات على مدار العام منها 4 مرات لرسوم دخول اختبار القدرات العامة إضافة إلى الإعفاء مرتين من دخول اختبار التحصيلي.
وكانت منصة الضمان الاجتماعي والتمكين أعلنت ارتفاع الحد الأقصى للمعاش الذي تحصل عليه الأسرة الواحدة إلى 5000 ريال شهريًا بعد زيادة الحد الأدنى الأساسي بنسبة 20% بموجب التوجيه الملكي الكريم.
ووفقًا للتعديلات الجديدة فإن الحد الأدنى الأساسي لرب الأسرة سيرتفع إلى 1320 ريالًا شهريًا بدلًا من 1100 فيما سيرتفع المخصص الشهري للتابع من 550 إلى 660 ريالًا، وبحد أقصى 5000 ريال للأسرة. ولا يحتاج مستفيدو الضمان إلى إجراء أية معاملات على المنصة الإلكترونية حيث ستنعكس الزيادة تلقائيًا.
بدوره أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الرزقي، أنه سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتبارًا من الدفعة القادمة رقم 23 بتاريخ 2023/11/1م.
وأضاف أن التوجيه الملكي الكريم بزيادة الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20% يُساهم بشكل مباشر في تلبية أهم الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد.