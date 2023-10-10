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إعلاميون: دعم 80 اتحادًا لاستضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 لم يأتِ من فراغ

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ صباحاً
إعلاميون: دعم 80 اتحادًا لاستضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 لم يأتِ من فراغ
المواطن - فريق التحرير

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علق إعلاميون ونقاد رياضيون على إرسال الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاب طلب الترشح الرسمي لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.

وكان اتحاد القدم السعودي أعلن ظهر أمس الاثنين، عن إرسال خطاب الطلب، حيث مثّل تأكيدًا رسميًّا على التزام المملكة بخوض عملية الترشح التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة.

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وقال الناقد الرياضي خالد السعود: “كل الأحلام أصبحت واقع الآن في المملكة، هناك تأييد كبير من عدد كبير من الاتحادات الرياضية لترشح المملكة، يا بخت من يعيش هذه المرحلة في الرياضة السعودية”.

بينما علق الناقد الرياضي سامي الحريري قائلًا: “الطموح لا يتوقف عند السعوديين، السعودية تبحث عن نجاحات أخرى، دعم 80 اتحادًا رياضيًّا لاستضافة المملكة لهذا الحدث الرياضي الكبير دليل على قيمة المملكة الكبيرة وقوتها في العالم”.

كأس العالم 2034

وأضاف الحريري: “السعودية سبق لها وأن استضافت كأس العالم للشباب في عام 1989 وكأس العالم للقارات وكان في عام 1992 بفكرة من الأمير فيصل بن فهد، دائمًا المملكة تنير العالم بأفكارها، وبإذن الله بعد استضافة كأس العالم 2034، السعوديون سيكونون قادرين على تحقيق بقية أحلامهم”.

بينما قال الناقد إبراهيم العنقري: “قوة الدوري السعودي واستقطاب الأسماء القوية سبب في ترحيب 80 اتحادًا رياضيًّا بنية المملكة الترشح لاستضافة مونديال 2034، هذا لم يأتِ من فراغ ومن الصعب وجود مجاملة في هذا الأمر، وإنجاح بطولة كأس العالم يتمثل في وجود بنية تحتية قوية وهذا ما تطوره المملكة حاليًّا، والوضع سيكون مختلف حول الأجواء، أيضًا وجود مطارات دولية ووجود 3 ملايين شخص يقومون بأداء الحج والعمرة بكل سهولة في الحرم المكي، هذا دليل على قدرة المملكة على تنظيم المونديال”.

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