إعلان نتائج القبول المبدئي لقطاعات الأمن العام والسجون على رتبة جندي للرجال

أعلنت وزارة الداخلية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي على وظيفة (جندي) في قطاعات وزارة الداخلية (الأمن العام, السجون) ولمعرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

التعليمات والطلبات:



الحضور بالزي الرياضي حسب اليوم والوقت المحدد لكل طالب كما هو موضح في نتيجة القبول عبر منصة (أبشر – توظيف) مع إحضار المستندات التالية:

1- إحضار نموذج موعد المراجعة الذي تم طباعته عبر بوابة (ابشر ـ التوظيف).

2- إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة واضحة منها.

3- إحضار صورة مصدقة من الشهادة الدراسية.

4- إحضار عدد 2 من صور الشهادات أو المؤهلات العلمية الإضافية مع السجل الأكاديمي للمؤهل في – حال تقديمها على منصة (أبشر ـ التوظيف) مصدقة من الجهة التعليمية الصادرة منها أما الوثائق الصادرة من خارج المملكة فيتم تصديقها من الجهة المختصة بوزارة التعليم.

5- إحضار صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة (قياس) التي تم إدخالها عبر المنصة.

6- إحضار صورة من سجل الأسرة لوالد المتقدم، والذي يتضمن اسم والدة المتقدم (إحضار إثبات الأم – في حال عدم إضافتها في سجل الأسرة للوالد “برنت من الأحوال”).

7- إحضار أصل سجل الأسرة للمتقدم في حال كونه متزوجاً وصورة منه.

8- عدد (6) صور شخصية شمسية ملونة خلفية بيضاء حديثة ، مقاس (4×6) كاشف الرأس مع كتابة – الاسم و رقم الطلب خلف الصورة.

9- حلاقة الرأس رقم (5).

10- إحضار ملف توضع فيه جميع المتطلبات السابقة.

ملاحظة مهمة:

1- التقيد بالحضور في الموعد المحدد باليوم والتاريخ.

2- قبول المتقدم مبدئياً لا يعني قبوله نهائي وسيتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

3- تعتذر لجنة القبول عن استكمال إجراءات أي متقدم لم يحضر كامل المستندات المطلوبة في اليوم والتاريخ والوقت المحدد أو عدم الالتزام بالتعليمات الموضحة أعلاه.

طريقة ورابط الاستعلام:

وأشارت وزارة الداخلية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، إلى أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.