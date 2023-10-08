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اشتراك Premium يضم بعض المزايا الحصرية

إكس تدرس خيارات جديدة للاشتراك

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ مساءً
إكس تدرس خيارات جديدة للاشتراك
المواطن - فريق التحرير

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تستعد منصة “إكس” (تويتر) لإطلاق خيارات جديدة لاشتراك Premium، ومنها خيار الاشتراك دون إعلانات، حيث تشير التفاصيل الموجودة في التعليمات البرمجية للتطبيق الآن إلى ثلاثة إصدارات من اشتراك Premium.

ويسمح اشتراك Premium بالوصول إلى بعض المزايا الحصرية غير المتوفرة للمستخدمين العاديين، وهناك حاليًّا مستوى واحد فقط يسمح لك بالوصول إلى جميع الامتيازات التي تقدمها المنصة.

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اشتراك العلامة الزرقاء

وتتطلع “إكس” إلى إثارة المزيد من الاهتمام باشتراكها من خلال جعل عملية شراء العلامة الزرقاء رخيصة بالنسبة للأشخاص، مع أنهم لن يحصلوا على المزايا نفسها مثل الإصدار الحالي البالغ سعره 8 دولارات شهريًّا.

ومن غير المعروف في الوقت الحالي إذا كان الأشخاص يحصلون عن العلامة الزرقاء، مع أنه من المفترض أن الإصدار الأرخص من Premium يظل يتضمن علامة التحقق المدفوع.

وتستكشف كل من “إكس” و”ميتا” و”تيك توك” حاليًّا عروض الاشتراك الخالية من الإعلانات بصفتها وسيلة لجذب المزيد من المستخدمين إلى خطط الاشتراك.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” Washington Post أن التحرك نحو الوصول المدفوع والخالي من الإعلانات قد يتماشى فعليًّا مع قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن جمع البيانات، التي تتطلب بشكل أساسي من التطبيقات الاجتماعية توفير وسيلة للمستخدمين لإلغاء الاشتراك في تتبع البيانات إذا اختاروا ذلك.

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