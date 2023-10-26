إكس تطلق خدمة الاتصال الصوتي والمرئي بشكل تجريبي

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، خدمة جديدة لمكالمات الفيديو والصوت، والتي يبدأ طرحها بشكل تجريبي لعدد من المستخدمين.

خدمة جديدة عبر إكس

وجاء الإعلان في منشور لـ ماسك الذي يتولى أيضًا مهام كبير المسؤولين، حيث كشف عن الإصدار المبكر من الخاصية الجديدة للمنصة -المعروفة سابقًا باسم “تويتر”- والتي يأمل أن تصبح “تطبيقًا لكل شيء”.

ووفقًا للمنشور، فإن النسخة الحالية من الخدمة الجديدة ستكون متاحة على نظام التشغيل “آي أو إس” فقط، وسيتم تفعيلها بشكل تلقائي على الحسابات والأجهزة المتوافقة.

Early version of video & audio calling on 𝕏 https://t.co/aFI3VujLMh — Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2023

كيفية الحصول على الخاصية

وقال ماسك، في أغسطس، إن المستخدمين لن يحتاجوا إلى رقم هاتف للحصول على هذه الخاصية، والتي ستكون متاحة على أنظمة التشغيل الجوالات “آي أو إس” و”أندرويد”، وأجهزة الحواسيب الشخصية أيضًا.

وفي سياق متصل أعلنت منصة X، المعروفة سابقًا باسم Twitter، عن فرض رسوم سنوية قدرها دولار أمريكي واحد على المستخدمين الجدد في نيوزيلندا والفلبين، في خطوة تقول الشركة المملوكة لإيلون ماسك بأنها تستهدف مكافحة الروبوتات.

إكس تفرض رسوماً سنوية

وقالت مجلة Fortune: إنه لأول مرة أعلنت منصة إكس عن خطة الاشتراك، والتي تكلف دولارًا أمريكيًّا واحدًا سنويًّا من أجل كتابة المنشورات والرد وإعادة التغريد والإعجاب عبر منصة إكس المعروفة سابقًا باسم تويتر.

بدأت شبكة “X”، المعروفة سابقًا باسم “تويتر”، في اختبار فرض رسوم اشتراك سنوية قدرها دولار واحد للحسابات الجديدة على منصة التواصل الاجتماعي، حتى يتمكن أصحابها من النشر والتفاعل مع مستخدمين آخرين، مبررة هذه الخطوة بأنها تقلل البريد العشوائي وتقضي على الحسابات الروبوتية الآلية، مع التصدي للتلاعب بخدمتها.