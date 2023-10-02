إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان تركي الفيصل يمازح مراسل روسيا اليوم: شجابك عندنا عندما رفع السياف يده لتنفيذ القصاص جاء العفو عن القاتل لوجه الله تأجيل انطلاق لقاء الاتحاد وسباهان نصف ساعة تايلور سويفت تحضر مباراة كانساس سيتي قبل حفل السعودية رومارينيو يتألق أمام الفرق الإيرانية وظائف شاغرة لدى شركة تحكم رازوفيتش: مواجهة باختاكور مهمة ونسعى للوصول بعيدًا بآسيا الأفاعي الهاربة تثير الذعر في بريطانيا الفيحاء يسعى لتصحيح مساره بآسيا ضد باختاكور
قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني التي كان مقرر إقامتها اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا رسميًا.
وجاء الإلغاء، بعد مغادرة لاعبي العميد ملعب نقش جهان الذي كان من المقرر إقامة المباراة عليه اعتراضًا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.
وطالب لاعبو العميد، طاقم حكام المباراة ومراقبها بإزالة الصور والتماثيل عن ممر دخول اللاعبين ولم يتم التجاوب مما أدى لإلغاء المباراة.
#عاجل | صور أولية لمغادرة #الاتحاد ملعب اللقاء اعتراضًا على الممارسات الإيرانية#الاتحاد_سباهان#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/rq6yt24kh1
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 2, 2023