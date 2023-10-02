قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان أصفهان الإيراني التي كان مقرر إقامتها اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا رسميًا.

وجاء الإلغاء، بعد مغادرة لاعبي العميد ملعب نقش جهان الذي كان من المقرر إقامة المباراة عليه اعتراضًا على ممارسات النادي الإيراني بوضع صور وتماثيل بعيدة عن مجال الرياضة.

وطالب لاعبو العميد، طاقم حكام المباراة ومراقبها بإزالة الصور والتماثيل عن ممر دخول اللاعبين ولم يتم التجاوب مما أدى لإلغاء المباراة.