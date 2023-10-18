إمام عاشور يتقدم قائمة الأهلي المصري لمواجهة سيمبا

قرر المدير الفني السويسري مارسيل كولر، ضم النجم إمام عاشور إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري ضد سيمبا التنزاني.

مباراة الأهلي المصري ضد سيمبا

ومن المقرر أن يلعب الأهلي المصري ضد سيمبا التنزاني، مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

ويأمل كولر في الظهور بشكل مميز أمام سيمبا، وتحقيق انطلاقة قوية في النسخة الأولى من الدوري الإفريقي، خاصة أن النادي الأهلي يُقدم أداء لافتًا قبل فترة التوقف الحالية.

إمام عاشور في القائمة

ويتواجد إمام عاشور في قائمة الأهلي المصري لمواجهة سيمبا، بعد تعافيه من إصابة الكاحل التي تعرض لها أمام الإسماعيلي في الدوري المصري، كما عاد صلاح محسن، فيما سينضم التونسي علي معلول للبعثة في تنزانيا.

وجاءت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري كالتالي؛ محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، ياسر إبراهيم، خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، علي معلول، محمد عبد المنعم وأكرم توفيق.

كما يتواجد في القائمة كل من؛ محمد هاني، كريم الدبيس، محمد مجدي أفشة، أحمد عبدالقادر، أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، طاهر محمد طاهرـ رضا سليم، محمد الضاوي كريستو، أحمد نبيل كوكا، محمود عبدالمنعم كهربا، صلاح محسن وبيرسي تاو.