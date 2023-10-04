إنتر ميلان يحسم مواجهة بنفيكا بهدف يتيم

حقق الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان الإيطالي فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

فوز ثمين لـ إنتر ميلان

وشهد الشوط الأول التعادل السلبي بين الفريقين، ثم سجل النجم الفرنسي ماركوس تورام الهدف الوحيد للإنتر في الدقيقة الـ63 بعد تمريرة متقنة من الهولندي دومفريس.

وحافظ الإنتر وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على تقدمه ليفوز بالمباراة ويُصبح رصيده 4 نقاط في وصافة المجموعة الرابعة، بينما يتذيل بنفيكا المجموعة برصيد صفر من النقاط.

وضمن مباريات اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، تُقام مباراتا “أتلتيكو مدريد الإسباني ضد فينورد الهولندي” و”أنتويرب البلجيكي ضد شاختار الأوكراني” في الثامنة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية.

بينما في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة تُقام مباريات “نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الألماني ضد ميلان الإيطالي، بورتو البرتغالي ضد برشلونة الإسباني، سيلتيك الإسكتلندي ضد لاتسيو الإيطالي، النجم الأحمر الصربي ضد يونج بويز السويسري، لايبزيج الألماني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي”.