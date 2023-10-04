Icon

5 استفسارات هامة تجيب عنها التأمينات Icon إنتر ميلان يحسم مواجهة بنفيكا بهدف يتيم Icon فوز ثمين لـ لانس ضد آرسنال في فرنسا Icon كواليس العزل التاريخي لـ رئيس النواب الأمريكي كيفن مكارثي من منصبه Icon سقوط مفاجئ لـ مان يونايتد ضد غلطة سراي في عقر داره Icon برامج ثقافية وعروض تنافسية في أندية الهواة المسرحي بالرياض Icon ريال مدريد يهزم نابولي بصعوبة Icon أسواق النفط العالمية تترقب اجتماعًا هامًّا لـ أوبك بلس Icon لقطات مروعة لمقتل 20 شخصًا في سقوط حافلة من فوق جسر بإيطاليا Icon نتنياهو يسير على حبل سياسي مشدود سعيًا لتطبيع العلاقات مع السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان يحسم مواجهة بنفيكا بهدف يتيم

الأربعاء ٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٦ صباحاً
إنتر ميلان يحسم مواجهة بنفيكا بهدف يتيم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان الإيطالي فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه بنفيكا البرتغالي بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

فوز ثمين لـ إنتر ميلان

وشهد الشوط الأول التعادل السلبي بين الفريقين، ثم سجل النجم الفرنسي ماركوس تورام الهدف الوحيد للإنتر في الدقيقة الـ63 بعد تمريرة متقنة من الهولندي دومفريس.

قد يهمّك أيضاً
انطلاق برنامج اكتشاف المواهب في تبوك غدًا

انطلاق برنامج اكتشاف المواهب في تبوك غدًا

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وحافظ الإنتر وصيف دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على تقدمه ليفوز بالمباراة ويُصبح رصيده 4 نقاط في وصافة المجموعة الرابعة، بينما يتذيل بنفيكا المجموعة برصيد صفر من النقاط.

تشالهانوجلو - إنتر ميلان

وضمن مباريات اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، تُقام مباراتا “أتلتيكو مدريد الإسباني ضد فينورد الهولندي” و”أنتويرب البلجيكي ضد شاختار الأوكراني” في الثامنة إلا ربعًا مساءً بتوقيت السعودية.

بينما في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة تُقام مباريات “نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الألماني ضد ميلان الإيطالي، بورتو البرتغالي ضد برشلونة الإسباني، سيلتيك الإسكتلندي ضد لاتسيو الإيطالي، النجم الأحمر الصربي ضد يونج بويز السويسري، لايبزيج الألماني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي”.

إنتر ميلان - بافارد

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اتفاقية تعاون مشتركة مع بنك الهند لتنمية الصناعات الصغيرة
السعودية اليوم

اتفاقية تعاون مشتركة مع بنك الهند لتنمية...

السعودية اليوم
تأثير زيادة الراتب على دعم حساب المواطن
حساب المواطن

تأثير زيادة الراتب على دعم حساب المواطن

حساب المواطن
الملكة رانيا توجه نصيحة لـ زوجة ابنها رجوة بشأن الانتقادات السلبية
حصاد اليوم

الملكة رانيا توجه نصيحة لـ زوجة ابنها...

حصاد اليوم
ظاهرة فلكية تزين سماء السعودية الليلة
السعودية اليوم

ظاهرة فلكية تزين سماء السعودية الليلة

السعودية اليوم
قرد يتجول بين المنازل والاستراحات الرياض
السعودية اليوم

قرد يتجول بين المنازل والاستراحات الرياض

السعودية اليوم
السجن 5 سنوات عقوبة التحرش في مكان العمل أو الدراسة
السعودية اليوم

السجن 5 سنوات عقوبة التحرش في مكان...

السعودية اليوم
الخميس أكثر أيام العام سخونة في بريطانيا
غرائب

الخميس أكثر أيام العام سخونة في بريطانيا

غرائب
مشروع لوسيد في السعودية يوفر 4000 فرصة عمل مباشرة
السعودية اليوم

مشروع لوسيد في السعودية يوفر 4000 فرصة...

السعودية اليوم