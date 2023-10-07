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بعد التعادل مع بولونيا

إنتر ميلان يفقد فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ مساءً
إنتر ميلان يفقد فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي
المواطن - فريق التحرير

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فقد الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان، فرصة الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي، وذلك بعد تعادله مع نادي بولونيا بنتيجة هدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر المسابقة.

تعادل مخيب لـ إنتر ميلان

وسجل نادي الإنتر الهدفين عبر كل من الإيطالي فرانشيسكو أتشيربي والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقتين الـ 11 والـ13.

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بينما نجح بولونيا في إحراز هدفين بعد ذلك عبر كل من ريكاردو أورسوليني وجوشوا ريزكزي في الدقيقتين الـ 20 والـ53.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الإنتر 19 نقطة في الصدارة، بينما أصبح رصيد بولونيا 11 نقطة في المركز الثامن.

وكانت مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، انطلقت أمس بتعادل إمبولي ضد أودينيزي بدون أهداف، وتعادل ليتشي مع ساسولو بهدف لكل فريق.

وفي مواجهات اليوم، يواجه يوفنتوس، فريق تورينو ويلعب جنوى مع ميلان في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

فريق إنتر ميلان - 1

مباريات الغد

وفي الغد، تُقام مباريات ” مونزا ضد ساليرنيتانا” و ” لاتسيو ضد أتالانتا” و ” فروسينوني ضد هيلاس فيرونا” و ” كالياري ضد روما” و ” نابولي ضد فيورنتينا”.

إنتر ميلان ضد بولونيا - 2

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