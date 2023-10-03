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ضمن تقرير الأونكتاد للربع الثالث 2023م

إنجاز جديد.. السعودية تسجل 77.66 نقطة بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ مساءً
إنجاز جديد.. السعودية تسجل 77.66 نقطة بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية
المواطن - فريق التحرير

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في إنجاز جديد، حققت السعودية ممثلة في الهيئة العامة للموانئ؛ تقدمًا إضافيًا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الثالث 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بتسجيل 77.66 نقطة، مقارنة بـ 76.16 نقطة في الربع الثاني لعام 2023م.

تعزيز وتطوير القدرات التنافسية

وتعكس هذه الأرقام نجاح الهيئة العامة للموانئ في تعزيز وتطوير القدرات التنافسية للموانئ السعودية عالميًا، ودعم قطاع النقل البحري وشبكة الموانئ والخدمات اللوجستية.

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وفي هذا السياق، أوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح الجاسر: “إن هذا التقدم المتواصل الذي حققته السعودية، وفق تقرير “الأونكتاد” يأتي تنفيذًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛

زيادة خدمات الشحن الملاحية

ولفت الجاسر أن نجاح “موانئ” كذلك في رفع وزيادة خدمات الشحن الملاحية إلى 24 خدمة جديدة خلال العام الجاري 2023م، يسهم في تعزيز حركة التجارة والتصدير، ويرفع من فاعلية ربط السعودية بالأسواق العالمية، من خلال تعزيز القدرات التشغيلية، وتطوير مسارات الاتصال البحري، والارتقاء بالقدرة التنافسية للسعودية وتعزيز النمو الاقتصادي عبر تقليل المدة الزمنية اللازمة للاستيراد والتصدير، وخفض الكلفة للشحن البحري من وإلى موانئ السعودية.

 

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