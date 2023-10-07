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بعد تألقه في دورة الألعاب الآسيوية

إنجاز عمر ندا يعكس المستقبل الكبير للرياضة

السبت ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٣ مساءً
إنجاز عمر ندا يعكس المستقبل الكبير للرياضة
المواطن - فريق التحرير

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تألق لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو، عمر ندا بشكل لافت خلال منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 “هانغتشو 2022″، ليُكلل مجهوده بحصد ميدالية برونزية.

عمر ندا يحصد ميدالية برونزية

وخاض عمر ندا، اليوم السبت، نزال تحديد صاحب المركز الثالث في الجوجيتسو (وزن تحت 85 كجم)، وتغلب على القيرغيزستاني عبدالرحمن حاج بالأفضلية، ليتوج بالميدالية البرونزية في “هانغتشو 2022”.

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وبدأ ندا مشواره في “هانغتشو 2022” بالفوز على راخميخودوف بـ12\0، وتغلب على رسلان إسرائيلوف بـ3\0 في ثمن النهائي، وتفوق على رسلان ساجديف بالأفضلية في ربع النهائي، وخسر ضد فيصل الكتبي في نصف النهائي.

تتويج عمر ندا
جانب من تتويج ندا – المصدر @saudiolympic

إنجاز مميز لأصغر اللاعبين سنًا

ويُعد عمر ندا صاحب الـ18 عامًا و9 أشهر و17 يومًا، أصغر اللاعبين سنًا ضمن بعثة السعودية في دورة الألعاب الآسيوية الـ19، ليبدأ مشواره بحصد الميدالية الأولى له، بعد تقديمه لمستوى مميز، ليؤكد أنه ينتظره مستقبل كبير.

عمر ندا
ندا – المصدر @saudiolympic

وعلق وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفصيل عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قائلًا: “ألف مبروك للبطل الصاعد “عمر ندا” تحقيقه الميدالية البرونزية في الجوجيتسو ضمن آسياد”.

وواصل وزير الرياضة تهنئته للاعب قائلًا: “أصغر لاعبي البعثة السعودية يختتم المشاركة بإنجاز يعكس المستقبل الكبير الذي ينتظر رياضتنا.. مبروك يا بطل”.

عمر ندا
ندا – المصدر @saudiolympic

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