إنجاز قياسي لـ الهلال بعد فوز سالم الدوسري بالأفضل في آسيا

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، رقمًا قياسيًّا، وذلك بعد فوز نجمه سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2022.

سالم الدوسري الخامس

وسبق لـ الهلال أن قدم 4 لاعبين توجوا بتلك الجائزة وهم “نواف التمياط في عام 2000، ياسر القحطاني عام 2007، ناصر الشمراني 2014، عمر خربين 2017”.

وأصبح الهلال أول ناد في آسيا يقدم 5 لاعبين للفوز بالجائزة بعد انضمام الدوسري لهم.

وكان حفل أفضل لاعب في آسيا أُقيم اليوم على مسرح المياسة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات في العاصمة القطرية الدوحة.

وفاز الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا على حساب كل من نجم الدحيل القطري، المعز علي، ونجم ملبورن الأسترالي، ماثيو ليكي.