إنجلترا تهزم إيطاليا بثلاثية وتصعد لـ يورو 2024

صعد المنتخب الإنجليزي إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2024، وذلك بعد الفوز على المنتخب الإيطالي بثلاثية لهدف في الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2024.

فوز ثمين لـ إنجلترا

المنتخب الإيطالي كان المبادر بالتسجيل عبر اللاعب جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة الـ 15، ثم سجل المنتخب الإنجليزي هدف التعادل عبر هاري كين في الدقيقة الـ33 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل ماركوس راشفورد الهدف الثاني لـ منتخب إنجلترا في الدقيقة الـ57.

وعند حلول الدقيقة الـ77 سجل كين الهدف الثالث في شباك المنتخب الإيطالي.

واحتل المنتخب الإنجليزي المركز الأول في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة ليتأهل لـ يورو 2024، بينما تجمد رصيد المنتخب الإيطالي عند 10 نقاط في المركز الثالث.