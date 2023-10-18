إنجلترا تهزم إيطاليا بثلاثية وتصعد لـ يورو 2024 الرياض تحتضن النسخة الثانية من مهرجان الأوبرا الدولي مطلع نوفمبر كل ما تود معرفته عن مهام وأهداف المركز الوطني للتفتيش والرقابة لقطات ترصد مسيرات واشتباكات الضفة الغربية بعد كارثة المعمداني مواجهات بين محتجين وقوات الأمن الفلسطينية في رام الله خطة برشلونة لمنع ليفاندوفسكي من الانتقال لـ دوري روشن أزمتان لـ الهلال قبل مواجهة الخليج السعودية: الجريمة الإسرائيلية على مستشفى المعمداني وحشية ويجب فتح ممرات آمنة فورًا 5 طرق لـ التخلص من الإجهاد الرقمي للعين الرئيس الفلسطيني يلغي لقاءه مع بايدن بعد كارثة مستشفى المعمداني
صعد المنتخب الإنجليزي إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2024، وذلك بعد الفوز على المنتخب الإيطالي بثلاثية لهدف في الجولة الثامنة من تصفيات يورو 2024.
المنتخب الإيطالي كان المبادر بالتسجيل عبر اللاعب جيانلوكا سكاماكا في الدقيقة الـ 15، ثم سجل المنتخب الإنجليزي هدف التعادل عبر هاري كين في الدقيقة الـ33 من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني، سجل ماركوس راشفورد الهدف الثاني لـ منتخب إنجلترا في الدقيقة الـ57.
وعند حلول الدقيقة الـ77 سجل كين الهدف الثالث في شباك المنتخب الإيطالي.
واحتل المنتخب الإنجليزي المركز الأول في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة ليتأهل لـ يورو 2024، بينما تجمد رصيد المنتخب الإيطالي عند 10 نقاط في المركز الثالث.