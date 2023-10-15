Icon

إنذار أحمر .. أمطار غزيرة على 4 محافظات بمنطقة مكة Icon ولي العهد لـ بلينكن: يجب وقف التصعيد بغزة واحترام القانون الدولي الإنساني Icon اليوم.. بدء تطبيق جزاءات المخالفات البلدية المحدثة Icon شركة الغاز والتصنيع الأهلية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon ارتفاع صافي ربح المنجم للأغذية 61.1 مليون ريال بنسبة 14% Icon حساب المواطن يوضح المستندات المطلوبة للتسجيل كفرد مستقل Icon 7 عوامل تسبب انزلاق السيارة على الطريق Icon التضخم في السعودية يتباطأ ويسجل 1.7% خلال سبتمبر Icon هل يمكن لمشتركي التأمينات والتقاعد الحصول على قروض شخصية؟ Icon جامعة بيشة تعلن عن 40 وظيفة أكاديمية شاغرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تستمر حتى مساء اليوم

إنذار أحمر .. أمطار غزيرة على 4 محافظات بمنطقة مكة

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ مساءً
إنذار أحمر .. أمطار غزيرة على 4 محافظات بمنطقة مكة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار غزيرة على أربع محافظات بمنطقة مكة المكرمة تستمر مساء اليوم الأحد.

أمطار غزيرة على مكة

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أن المركز الوطني للأرصاد أصدر إنذاراً باللون الأحمر لأهالي منطقة مكة وتحديدا في كل من (الطائف، العرضيات، أضم، ميسان).

قد يهمّك أيضاً
لقطات بالأقمار الصناعية تكشف غزة قبل وبعد القصف الإسرائيلي

لقطات بالأقمار الصناعية تكشف غزة قبل وبعد القصف الإسرائيلي

تطبيق توكلنا: حدثوا منصة مدرستي لظهور بيانات الأبناء

تطبيق توكلنا: حدثوا منصة مدرستي لظهور بيانات الأبناء

وتوقع المركز هطول أمطار غزيرة تبدأ الساعة 13:00 وتنتهي 21:00 من مساء اليوم بمشيئة الله.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 28-48 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر نصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 08-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خدمات ميدانية تواكب أكثر من 5 ملايين مُصلٍّ بالمسجد النبوي
السعودية اليوم

خدمات ميدانية تواكب أكثر من 5 ملايين...

السعودية اليوم
مواصلة الانتصارات شعار مباراة الفيحاء ضد الاتحاد
آخر الاخبار

مواصلة الانتصارات شعار مباراة الفيحاء ضد الاتحاد

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة EY
وظائف

وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة EY

وظائف
الأخدود يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الرائد
الرياضة

الأخدود يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الرائد

الرياضة
فعاليات وألعاب نارية.. أهالي حفر الباطن يحتفون باليوم الوطني
السعودية اليوم

فعاليات وألعاب نارية.. أهالي حفر الباطن يحتفون...

السعودية اليوم
مجلس إدارة فاديكو يقرر توزيع 1.7 مليون ريال أرباحاً نقدية
السوق

مجلس إدارة فاديكو يقرر توزيع 1.7 مليون...

السوق
انطلاق بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز
آخر الاخبار

انطلاق بطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل

وظائف