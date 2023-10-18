إنفانتينو: كأس العالم 2034 سيكون في آسيا

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السويسري جيانو إنفانتينو، على إقامة نهائيات بطولة كأس العالم 2034 في آسيا.

إنفانتينو يؤكد إقامة مونديال 2034 في آسيا

وتحدث إنفانتينو عبر مقطع فيديو نشره حساب “الإخبارية – رياضة”، على منصة “إكس”، قائلًا”: “بناءً على قرار الفيفا فإن بطولة كأس العالم لنسخة 2034 ستكون في قارة آسيا”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن إرسال خطاب طلب الترشح الرسمي لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، على أن يتم الكشف عن كافة التفاصيل قريبًا.

وأعربت الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن دعمها وإرادتها في الوقوف خلف ملف الترشيح الوحيد المقدم من السعودية، من أجل استضافة كأس العالم 2034.

السعودية وجهة مميزة للأحداث الرياضية

وكرّست مكانتها كأحد أبرز الوجهات الرياضية العالمية، حيث استضافت أكثر من 50 حدثًا رياضيًّا دوليًّا منذ عام 2018، في مختلف الرياضات مثل كرة القدم، رياضة المحركات، الجولف، الرياضات الإلكترونية، التنس والفروسية.

وستستضيف خلال الفترة القادمة كأس العالم للأندية 2023، ونهائيات بطولة كأس آسيا 2027، وذلك بالإضافة إلى عدد من البطولات العالمية الكبرى في مختلف الألعاب.