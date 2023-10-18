إنفانتينو: كأس العالم 2034 سيكون في آسيا

الاتحادات الآسيوية تدعم السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 سامي الجابر: الدوري السعودي من أفضل 5 دوريات بالعالم السوق المالية: تغريم شركتين 4.2 ملايين ريال إيغور بيسكان: جئت لبناء مجد جديد مع الشباب إمام عاشور يتقدم قائمة الأهلي المصري لمواجهة سيمبا ولي العهد يستقبل رئيس وزراء سنغافورة ويعقدان جلسة مباحثات رسمية برنامج ريف يوضح القطاعات المدعومة في تبوك.. 7 خطوات للتسجيل أرقام مميزة لـ تاليسكا بدوري روشن تفاصيل وأهداف جدول الجزاءات لـ9 مخالفات بلدية بمكة المشاركون بـ منتدى الرياضة والسلام: السعودية باتت مركزًا للأحداث العالمية
أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السويسري جيانو إنفانتينو، على إقامة نهائيات بطولة كأس العالم 2034 في آسيا.
وتحدث إنفانتينو عبر مقطع فيديو نشره حساب “الإخبارية – رياضة”، على منصة “إكس”، قائلًا”: “بناءً على قرار الفيفا فإن بطولة كأس العالم لنسخة 2034 ستكون في قارة آسيا”.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن إرسال خطاب طلب الترشح الرسمي لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034 إلى الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، على أن يتم الكشف عن كافة التفاصيل قريبًا.
وأعربت الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن دعمها وإرادتها في الوقوف خلف ملف الترشيح الوحيد المقدم من السعودية، من أجل استضافة كأس العالم 2034.
وكرّست مكانتها كأحد أبرز الوجهات الرياضية العالمية، حيث استضافت أكثر من 50 حدثًا رياضيًّا دوليًّا منذ عام 2018، في مختلف الرياضات مثل كرة القدم، رياضة المحركات، الجولف، الرياضات الإلكترونية، التنس والفروسية.
وستستضيف خلال الفترة القادمة كأس العالم للأندية 2023، ونهائيات بطولة كأس آسيا 2027، وذلك بالإضافة إلى عدد من البطولات العالمية الكبرى في مختلف الألعاب.
فيديو | رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو:
بناءً على قرار الفيفا فإن بطولة كأس العالم 2034 ستكون في قارة آسيا#السعودية2034 | #Saudi2034#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/HJV6Vyy5PX
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) October 18, 2023