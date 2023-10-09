إهانة مبابي قد تُعجل برحيله عن باريس سان جيرمان

يعيش النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، فترة عصيبة مع الفريق، وذلك بعد الخسارة من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا بالإضافة لغيابه عن التهديف في الفترة الأخيرة.

وظهر مبابي بشكل متراجع فنيًّا في مباراة نيوكاسل حيث سدد كرة واحدة فقط على شباك الفريق الإنجليزي، مما دفع الكثير من الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي لوصفه بحشرة البق على غرار البق الذي يجتاح فرنسا حاليًّا.

وأطلقت فئات عريضة من الجماهير وصفًا بعنوان Mbedbug وهو لقب انتشر على مبابي بسبب سوء أدائه في مباراة نيوكاسل يونايتد.

النجم الفرنسي قد يتخذ قرارًا بالرحيل عن صفوف سان جيرمان بعد نهاية الموسم الحالي؛ وذلك بسبب شعوره بعدم دفاع إدارة النادي عنه.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان ضد رين

وفي مساء أمس، فاز باريس سان جيرمان على فريق رين بثلاثية لهدف، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الفرنسي.

وسجل الفريق الباريسي هدفين في الشوط الأول عبر كل من فيتينا والمغربي أشرف حكيمي في الدقيقتين الـ 32 والـ36.

وفي الشوط الثاني، سجل رين هدفه الوحيد في الدقيقة الـ 56 عبر اللاعب الفرنسي أمين جويري ثم سجل الفريق الباريسي الهدف الثالث في الدقيقة الـ 59 عبر الفرنسي راندال مواني.

يذكر أن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي كانت انطلقت الجمعة الماضية بفوز نانت على ستراسبورج بثنائية لهدف، وفي مباريات أول أمس السبت، فاز نيس على ميتز بهدف، وفاز موناكو على إستاد ريمس بثلاثية لهدف.

وفي مباريات أمس الأحد، فاز مارسيليا على لوهافر بثلاثية دون رد، وتعادل ليون مع نادي لوريان بنتيجة 3/ 3، وتم إيقاف مباراة مونبيليه ضد كليرمون بعد تفوق مونبيليه بنتيجة 4/ 2، وتعادل ستاد بريست مع فريق تولوز بهدف لكل فريق، وتعادل لانس مع ليل بهدف لكل فريق، ثم فاز باريس سان جيرمان على رين بثلاثية لهدف.