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إيجور بيسكان يستعد لقيادة الشباب

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ مساءً
إيجور بيسكان يستعد لقيادة الشباب
المواطن - فريق التحرير

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بات المدير الفني الكرواتي إيغور بيسكان، قريبًا للغاية من تولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال الفترة المقبلة.

الشباب يتفق مع إيجور بيسكان

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، رودي جاليتي، أن نادي الشباب توصل لاتفاق كامل مع المدرب الفني السابق لفريق دينامو زغرب الكرواتي، إيجور بيسكان، مشددًا على انتهاء الاتفاقات رسميًّا.

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إيغور بيسكان
بيسكان

ولفت رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، مساء اليوم الاثنين، إلى أن إيجور بيسكان سيصل قريبًا إلى السعودية، لقيادة الشباب خلفًا للمدرب الأرجنتيني خوان براون.

وأقالت إدارة الشباب، المدرب الهولندي مارسيل كايزر بعد أسابيع قليلة من توليه مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، نظرًا لسوء النتائج بداية الموسم، وتم تكليف الأرجنتيني خوان براون بتولي المهمة مؤقتًا.

مارسيل كايزر
كايزر – المصدر @AlShababSaudiFC

الشباب يُعاني بدوري روشن

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من تذبذب الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط فقط، وذلك بعد مرور 9 جولات على بداية المسابقة.

ولم يُقدم الفريق الأول لكرة القدم الأداء المنتظر، واكتفى بتحقيق الفوز في مباراتين فقط، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر 4 مرات، وسجل لاعبوه 11 هدفًا، واهتزت شباكه 17 مرة، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

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