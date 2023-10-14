إيطاليا تهزم مالطا برباعية

حقق منتخب إيطاليا فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه منتخب مالطا برباعية دون رد وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وسجل اللاعبان جياكومو بونافينتورا ودومينيكو بيراردي الهدفين الأول والثاني للأتزوري في الدقيقتين الـ 23 والـ45.

إيطاليا ضد مالطا

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب بيراردي في إحراز ثاني أهدافه الشخصية والثالث للمنتخب الإيطالي في الدقيقة الـ 65، ثم أضاف اللاعب دافيد فراتسي الهدف الرابع للمنتخب الإيطالي في الدقيقة الـ92.

وبعد الفوز، أصبح رصيد المنتخب الإيطالي ” الأتزوري” 10 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد منتخب مالطا عند صفر من النقاط متذيلًا ترتيب المجموعة.

وفي مباريات الغد في تصفيات يورو 2024، ستلعب جورجيا ضد قبرص في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، وفي السابعة مساءً تُقام مباراتا ” التشيك ضد جزر فاروه” و ” سويسرا ضد روسيا البيضاء”.

وفي العاشرة إلا ربع تُلعب مباريات ” رومانيا ضد أندورا، النرويج وإسبانيا، بولندا ضد مولدوفا، تركيا ضد لاتفيا، ويلز ضد كرواتيا”.