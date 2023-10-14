Icon

مدرب منتخب المغرب يعترف: لسنا مرشحين للفوز بأمم إفريقيا Icon 3 إنذارات حمراء من الأرصاد Icon انتقادات لمستوى حسان تمبكتي في مباراة السعودية ونيجيريا Icon لقطات لاحتجاجات غير مسبوقة تجتاح العالم دعمًا للفلسطينيين Icon التعادل يحسم مباراة كوت ديفوار ضد المغرب Icon حساب المواطن : حدثوا البيانات حال طرأ أي تغيير Icon القنوات الناقلة لـ مباراة النرويج ضد إسبانيا Icon تفاصيل جديدة مثيرة في قضية مقتل مواطن سعودي بالفلبين Icon خطأ قاتل من ياسين بونو بمباراة المغرب وكوت ديفوار Icon الإسعاف الجوي ينقذ الأرواح وينقل المصابين في زمن قياسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في تصفيات يورو 2024

إيطاليا تهزم مالطا برباعية

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ مساءً
إيطاليا تهزم مالطا برباعية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق منتخب إيطاليا فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه منتخب مالطا برباعية دون رد وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وسجل اللاعبان جياكومو بونافينتورا ودومينيكو بيراردي الهدفين الأول والثاني للأتزوري في الدقيقتين الـ 23 والـ45.

قد يهمّك أيضاً
بالفيديو.. إعصار ليديا يجتاح سواحل المكسيك

بالفيديو.. إعصار ليديا يجتاح سواحل المكسيك

تفاصيل جديدة مثيرة في قضية مقتل مواطن سعودي بالفلبين

تفاصيل جديدة مثيرة في قضية مقتل مواطن سعودي بالفلبين

إيطاليا ضد مالطا

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب بيراردي في إحراز ثاني أهدافه الشخصية والثالث للمنتخب الإيطالي في الدقيقة الـ 65، ثم أضاف اللاعب دافيد فراتسي الهدف الرابع للمنتخب الإيطالي في الدقيقة الـ92.

إيطاليا ضد مالطا

وبعد الفوز، أصبح رصيد المنتخب الإيطالي ” الأتزوري” 10 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد منتخب مالطا عند صفر من النقاط متذيلًا ترتيب المجموعة.

وفي مباريات الغد في تصفيات يورو 2024، ستلعب جورجيا ضد قبرص في الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، وفي السابعة مساءً تُقام مباراتا ” التشيك ضد جزر فاروه” و ” سويسرا ضد روسيا البيضاء”.

وفي العاشرة إلا ربع تُلعب مباريات ” رومانيا ضد أندورا، النرويج وإسبانيا، بولندا ضد مولدوفا، تركيا ضد لاتفيا، ويلز ضد كرواتيا”.

إيطاليا ضد مالطا - 1

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة
وظائف

وظائف شاغرة في فروع العليان القابضة

وظائف
التوترات بالشرق الأوسط تثير قلقًا بشأن أسعار الوقود
السوق

التوترات بالشرق الأوسط تثير قلقًا بشأن أسعار...

السوق
الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة يومياً في السعودية
السعودية اليوم

الزعاق: نعيش هذه الفترة أجواء الفصول الأربعة...

السعودية اليوم
المنافسة تحرك الدعوى الجزائية ضد 43 منشأة في قطاع السيارات
السعودية اليوم

المنافسة تحرك الدعوى الجزائية ضد 43 منشأة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في شركة تبوك الدوائية
وظائف

وظائف شاغرة في شركة تبوك الدوائية

وظائف
لقطات لاصطدام جماعي بين سيارات بسبب الوقوف المفاجئ
السعودية اليوم

لقطات لاصطدام جماعي بين سيارات بسبب الوقوف...

السعودية اليوم
الربيعة يشدو شعراً.. سعوديون أبناء المعالي ولا يرضون إلا بالأعالي
السعودية اليوم

الربيعة يشدو شعراً.. سعوديون أبناء المعالي ولا...

السعودية اليوم
العنف الأسري أسباب مختلفة وحلول مطلوبة
السعودية اليوم

العنف الأسري أسباب مختلفة وحلول مطلوبة

السعودية اليوم