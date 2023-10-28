إيغالو يسعى لاستعادة بريقه ضد الاتفاق

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يطمح المهاجم النيجيري أوديون إيغالو في استعادة بريقه في دوري روشن السعودي، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لتجاوز عقبة الاتفاق.
ويسعى إيغالو لاستعادة حاسة التهديف، بعدما غاب عن هز الشباك في آخر 3 مباريات بدوري روشن السعودي، والتي شهدت تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، بتعادل وهزيمتين.
وبدأ إيغالو مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بشكل مميز، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف خلال أول 5 مباريات، قبل أن يُعاني في المباريات التالية، ما يُحفزه لاستعادة بريقه والمساهمة في النهوض بفريقه.
وانضم إيغالو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الميركاتو الصيفي بعقد ممتد حتى عام 2025، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الهلال، ليواصل التألق في الملاعب السعودية.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الوحدة ضد الاتفاق، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز السابع برصيد 17 نقطة.