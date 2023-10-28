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ضمن منافسات دوري روشن

إيغالو يسعى لاستعادة بريقه ضد الاتفاق

السبت ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٣ مساءً
إيغالو يسعى لاستعادة بريقه ضد الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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يطمح المهاجم النيجيري أوديون إيغالو في استعادة بريقه في دوري روشن السعودي، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لتجاوز عقبة الاتفاق.

إيغالو يسعى لهز الشباك

ويسعى إيغالو لاستعادة حاسة التهديف، بعدما غاب عن هز الشباك في آخر 3 مباريات بدوري روشن السعودي، والتي شهدت تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، بتعادل وهزيمتين.

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إيغالو
المهاجم النيجيري

وبدأ إيغالو مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بشكل مميز، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف خلال أول 5 مباريات، قبل أن يُعاني في المباريات التالية، ما يُحفزه لاستعادة بريقه والمساهمة في النهوض بفريقه.

وانضم إيغالو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الميركاتو الصيفي بعقد ممتد حتى عام 2025، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الهلال، ليواصل التألق في الملاعب السعودية.

إيغالو
المهاجم النيجيري – المصدر @alwehdaclub1

مباراة الوحدة ضد الاتفاق

ومن المقرر أن تُقام مباراة الوحدة ضد الاتفاق، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز السابع برصيد 17 نقطة.

الوحدة ضد أبها

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