إيغالو يواصل تألقه بدوري روشن بأرقام مميزة

يُقدم النجم النيجيري أوديون إيغالو، مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليكون من أبرز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة.

إيغالو يتألق مع الوحدة

وشارك إيغالو في 7 مباريات مع الوحدة في دوري روشن السعودي بمعدل 474 دقيقة، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وصنع فرصة، وقام بـ6 تسديدات على المرمى بدقة 69.2%، و67 تمريرة ناجحة بدقة 81.7%.

وانضم إيغالو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الميركاتو الصيفي بعقد ممتد حتى عام 2025، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الهلال، ليواصل التألق في الملاعب السعودية.

ويملك إيغالو صاحب الـ34 عامًا، مسيرة مميزة ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي، حيث خاض 71 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب والهلال، ونجح في تسجيل 52 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

الوحدة يُلاقي الأهلي

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لمواجهة نظيره الأهلي، يوم 21 أكتوبر الجاري، على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد الأهلي في المركز الخامس بـ19 نقطة، بالتساوي مع النصر والاتحاد أصحاب المركزين الثالث والرابع.