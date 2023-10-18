إيغور بيسكان: جئت لبناء مجد جديد مع الشباب

أعرب المدير الفني الكرواتي إيغور بيسكان عن سعادته بتوليه مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مؤكدًا أنه طموحه لا يتوقف.

أول تعليق مع إيغور بيسكان

وأعلن نادي الشباب، اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع إيغور بيسكان، لقيادة الفريق، بدلًا من الهولندي مارسيل كايزر الذي تمت إقالته الشهر الماضي، حيث كان يتولى الأرجنتين خوان براون المهمة مؤقتًا.

وتحدث بيسكان في فيديو عبر حساب الشباب على “إكس”، قائلًا: “مسيرتي بدأت كلاعب كرة قدم في كرواتيا، وتحديدًا دينامو زغرب، وانطلقت بعدها أولى محطاتي الاحترافية في إنجلترا مع نادي ليفربول، وكانت مسيرة لا تُنسى”.

وأضاف إيغور بيسكان: “قررت الاعتزال ولم يتوقف شغفي، اتجهت للتدريب، مؤمنًا بإمكانياتي، حققت العديد من المنجزات في سلوفينيا وكرواتيا، وبطولة الدوري الممتاز الأولى لي كمدرب مع الفريق الذي بدأت به دينامو زغرب”.

واختتم إيغور بيسكان حديثه قائلًا: “جئت الآن بحماس مختلف لبناء مجد جديد مع الشباب، مؤمنًا بالمشروع الشبابي، هكذا هي كرة القدم كما آمنت بها، الشغف يتجدد يوم بعد يوم، الطموح لا يتوقف، يلا شباب”.

الشباب يستعد لمواجهة الطائي

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الطائي، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، علمًا بأن الليوث في المركز الـ12 برصيد 9 نقاط.