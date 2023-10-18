إيغور بيسكان مدربًا لـ الشباب رسميًا

أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الكرواتي إيغور بيسكان، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

الشباب يتعاقد مع إيغور بيسكان

وكشف نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن تعاقده مع إيغور بيسكان لتدريب الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، متمنيًا له التوفيق في مهمته.

وأكدت تقارير أن إدارة نادي الشباب كانت تُفاضل بين الإسباني كيكي فلوريس وإيغور بيسكان، قبل الاستقرار على مدرب دينامو زغرب الكرواتي، أملًا في تحسن النتائج واستعادة الفريق لبريقه تحت قيادته.

وأقالت إدارة الشباب، المدرب الهولندي مارسيل كايزر بعد أسابيع قليلة من توليه مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، نظرًا لسوء النتائج بداية الموسم، وتم تكليف الأرجنتيني خوان براون بتولي المهمة مؤقتًا.

الشباب يُعاني بدوري روشن

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من تذبذب الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط فقط، وذلك بعد مرور 9 جولات على بداية المسابقة.

ولم يُقدم الفريق الأول لكرة القدم الأداء المنتظر، واكتفى بتحقيق الفوز في مباراتين فقط، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر 4 مرات، وسجل لاعبوه 11 هدفًا، واهتزت شباكه 17 مرة، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.