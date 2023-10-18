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لقيادة الفريق الأول هذا الموسم

إيغور بيسكان مدربًا لـ الشباب رسميًا

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١١ مساءً
إيغور بيسكان مدربًا لـ الشباب رسميًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الكرواتي إيغور بيسكان، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

الشباب يتعاقد مع إيغور بيسكان

وكشف نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن تعاقده مع إيغور بيسكان لتدريب الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، متمنيًا له التوفيق في مهمته.

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إيغور بيسكان
الشباب يُرحب بمدربه بيسكان – المصدر @AlShababSaudiFC

وأكدت تقارير أن إدارة نادي الشباب كانت تُفاضل بين الإسباني كيكي فلوريس وإيغور بيسكان، قبل الاستقرار على مدرب دينامو زغرب الكرواتي، أملًا في تحسن النتائج واستعادة الفريق لبريقه تحت قيادته.

وأقالت إدارة الشباب، المدرب الهولندي مارسيل كايزر بعد أسابيع قليلة من توليه مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، نظرًا لسوء النتائج بداية الموسم، وتم تكليف الأرجنتيني خوان براون بتولي المهمة مؤقتًا.

إيغور بيسكان
بيسكان

الشباب يُعاني بدوري روشن

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من تذبذب الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط فقط، وذلك بعد مرور 9 جولات على بداية المسابقة.

ولم يُقدم الفريق الأول لكرة القدم الأداء المنتظر، واكتفى بتحقيق الفوز في مباراتين فقط، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر 4 مرات، وسجل لاعبوه 11 هدفًا، واهتزت شباكه 17 مرة، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

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