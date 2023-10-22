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بعد تجاوز عقبة الطائي بثنائية

إيغور بيسكان يفتتح مسيرته بالفوز للمرة الثالثة

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٠ مساءً
إيغور بيسكان يفتتح مسيرته بالفوز للمرة الثالثة
المواطن - فريق التحرير

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بدأ المدير الفني الكرواتي إيغور بيسكان مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز، بعدما قاده للفوز على نظيره الطائي.

فوز الشباب ضد الطائي

ولعب الشباب ضد الطائي بالأمس على ملعب الليوث، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

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ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 12 نقطة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط، ليتواجد في المركز السادس عشر.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

إيغور بيسكان يبدأ مشواره بانتصار

ويُعد الشباب، هو التجربة الخامسة للمدرب إيغور بيسكان، حيث بدأ مسيرته التدريبية منذ عام 2016، ولم يتعادل في أي مباراة افتتاحية له، ونجح في تحقيق الفوز مرتين، وخسر مثلهما، ليكون انتصار الأمس هو الثالث له.

إيغور بيسكان
بيسكان – المصدر @AlShababSaudiFC

وأعلن الشباب مؤخرًا، عن تعاقده رسميًا مع مدرب دينامو زغرب السابق، إيغور بيسكان، لقيادة الفريق، بدلًا من مارسيل كايزر الذي تمت إقالته الشهر الماضي، حيث كان يتولى الأرجنتيني خوان براون المهمة مؤقتًا.

الشباب ضد الطائي
جانب من المباراة – المصدر @AlShababSaudiFC

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