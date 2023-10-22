إيغور بيسكان يفتتح مسيرته بالفوز للمرة الثالثة

بدأ المدير الفني الكرواتي إيغور بيسكان مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز، بعدما قاده للفوز على نظيره الطائي.

فوز الشباب ضد الطائي

ولعب الشباب ضد الطائي بالأمس على ملعب الليوث، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 12 نقطة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الطائي عند 7 نقاط، ليتواجد في المركز السادس عشر.

إيغور بيسكان يبدأ مشواره بانتصار

ويُعد الشباب، هو التجربة الخامسة للمدرب إيغور بيسكان، حيث بدأ مسيرته التدريبية منذ عام 2016، ولم يتعادل في أي مباراة افتتاحية له، ونجح في تحقيق الفوز مرتين، وخسر مثلهما، ليكون انتصار الأمس هو الثالث له.

وأعلن الشباب مؤخرًا، عن تعاقده رسميًا مع مدرب دينامو زغرب السابق، إيغور بيسكان، لقيادة الفريق، بدلًا من مارسيل كايزر الذي تمت إقالته الشهر الماضي، حيث كان يتولى الأرجنتيني خوان براون المهمة مؤقتًا.