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بعد طرده أمام ناساجي

إيقاف سلمان الفرج 3 مباريات آسيوية

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٣ مساءً
إيقاف سلمان الفرج 3 مباريات آسيوية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن عقوبة قائد فريق الهلال، سلمان الفرج بعد طرده أمام ناساجي الإيراني.

الانضباط توقف سلمان الفرج

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق، اليوم الجمعة، إيقاف سلمان الفرج لمدة 3 مباريات، وتتضمن الإيقاف التلقائي لمواجهة واحدة، وذلك بعد طرده في لقاء ناساجي ضد الهلال.

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سلمان الفرج
الفرج – المصدر @Alhilal_FC

وسيغيب سلمان الفرج عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري أبطال آسيا أمام نافباخور الأوزبكي، ومواجهتين ضد مومباي سيتي الهندي.

وشهدت مباراة الهلال ضد ناساجي، مشادة بين الصربي ألكسندر ميتروفيتش وقائد الفريق الإيراني وحيد محمد زادة قبل نهاية الشوط الأول؛ وتطورت لاشتباكات بالأيدي بين اللاعبين، أسفرت عن طرد مباشر لسلمان الفرج وأمير محمد.

سلمان الفرج
الفرج – المصدر @aawsat_spt

الهلال في دوري أبطال آسيا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في تحقيق فوز كبير خارج ملعبه أمام ناساجي الإيراني بثلاثة أهداف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وسيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره مومباي سيتي في الجولة الثالثة، يوم 23 أكتوبر الجاري، علمًا بأن الزعيم يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا برصيد 4 نقاط.

الهلال ضد ناساجي الإيراني
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

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