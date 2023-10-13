إيقاف سلمان الفرج 3 مباريات آسيوية

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن عقوبة قائد فريق الهلال، سلمان الفرج بعد طرده أمام ناساجي الإيراني.

الانضباط توقف سلمان الفرج

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق، اليوم الجمعة، إيقاف سلمان الفرج لمدة 3 مباريات، وتتضمن الإيقاف التلقائي لمواجهة واحدة، وذلك بعد طرده في لقاء ناساجي ضد الهلال.

وسيغيب سلمان الفرج عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري أبطال آسيا أمام نافباخور الأوزبكي، ومواجهتين ضد مومباي سيتي الهندي.

وشهدت مباراة الهلال ضد ناساجي، مشادة بين الصربي ألكسندر ميتروفيتش وقائد الفريق الإيراني وحيد محمد زادة قبل نهاية الشوط الأول؛ وتطورت لاشتباكات بالأيدي بين اللاعبين، أسفرت عن طرد مباشر لسلمان الفرج وأمير محمد.

الهلال في دوري أبطال آسيا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في تحقيق فوز كبير خارج ملعبه أمام ناساجي الإيراني بثلاثة أهداف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وسيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره مومباي سيتي في الجولة الثالثة، يوم 23 أكتوبر الجاري، علمًا بأن الزعيم يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا برصيد 4 نقاط.