سعد الشهري يُنافس على جائزة أفضل مدرب في آسيا حسن كادش يُغادر معسكر المنتخب السعودي حساب المواطن : أفصحوا عن دخل ساند ولا تفصحوا عن الضمان الاجتماعي لحظة طعن موظف بالسفارة الإسرائيلية في بكين إيقاف سلمان الفرج 3 مباريات آسيوية سالم الدوسري مرشح لجائزة أفضل لاعب آسيوي في 2022 تهجير أهالي غزة نكبة ثانية تنذر بكارثة في المنطقة تاليسكا يتفوق على نيمار في استفتاء أجمل هدف بآسيا أجواء طربية في أولى ليالي مهرجان الغناء بالفصحى سالم الدوسري يطمح لمواصلة التألق
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن عقوبة قائد فريق الهلال، سلمان الفرج بعد طرده أمام ناساجي الإيراني.
وقررت لجنة الانضباط والأخلاق، اليوم الجمعة، إيقاف سلمان الفرج لمدة 3 مباريات، وتتضمن الإيقاف التلقائي لمواجهة واحدة، وذلك بعد طرده في لقاء ناساجي ضد الهلال.
وسيغيب سلمان الفرج عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في دوري أبطال آسيا أمام نافباخور الأوزبكي، ومواجهتين ضد مومباي سيتي الهندي.
وشهدت مباراة الهلال ضد ناساجي، مشادة بين الصربي ألكسندر ميتروفيتش وقائد الفريق الإيراني وحيد محمد زادة قبل نهاية الشوط الأول؛ وتطورت لاشتباكات بالأيدي بين اللاعبين، أسفرت عن طرد مباشر لسلمان الفرج وأمير محمد.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في تحقيق فوز كبير خارج ملعبه أمام ناساجي الإيراني بثلاثة أهداف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
وسيواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره مومباي سيتي في الجولة الثالثة، يوم 23 أكتوبر الجاري، علمًا بأن الزعيم يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا برصيد 4 نقاط.