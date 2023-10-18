إيقاف شخص آوى مخالفًا وإجراءات للتأكد من عدم إساءة الاستغلال غزة.. عمليات دون تخدير ومؤتمر بين الجثث دورات تدريبية مجانية لطالبي القروض عبر منصة العائلة دول الآسيان تسعى لتعاون أكبر مع الشرق الأوسط في قمة تاريخية بالرياض منتخب المغرب يُمطر شباك ليبيريا بثلاثية بثنائية ميتروفيتش .. صربيا تستعيد ذاكرة الانتصارات على حساب الجبل الأسود الأردن: إلغاء زيارة بايدن والقمة الرباعية المرتقبة اليوم إنجلترا تهزم إيطاليا بثلاثية وتصعد لـ يورو 2024 الرياض تحتضن النسخة الثانية من مهرجان الأوبرا الدولي مطلع نوفمبر كل ما تود معرفته عن مهام وأهداف المركز الوطني للتفتيش والرقابة
كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض عن تفاصيل ظهور شخص في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدعي وجود خلاف بينه وبين آخر آواه وشغله.
وبحسب ما ذكر الأمن العام على منصة إكس، تبين من إجراءات الاستدلال أن الشخص مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقاف من آواه وشغله، واتخاذ الإجراءات النظامية للتأكد من عدم إساءة الاستغلال وفق نظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
وشدد متحدث شرطة الرياض على أن هذه الجرائم الكبيرة موجبة للتوقيف، ومخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا على ضرورة الإبلاغ عن مرتكبيها.
ونوه إلى أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقوم باستغلالهم أو تشغيلهم، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى مليون ريال ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، وكذلك التشهير به.
🎥 | شرطة منطقة الرياض تتخذ الإجراءات للتأكد من عدم تضمن محتوى مرئي متداول إساءة استغلال نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. pic.twitter.com/KOILwKNU31
— الأمن العام (@security_gov) October 17, 2023