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إيقاف 176 مواطناً ومقيماً لتورطهم بتهم رشوة وغسل الأموال والتزوير

الإثنين ١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
إيقاف 176 مواطناً ومقيماً لتورطهم بتهم رشوة وغسل الأموال والتزوير
المواطن - فريق التحرير

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أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، اليوم الاثنين، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية.

وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، اليوم، إيقاف 176 مواطناً ومقيماً لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

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3601 جولة رقابية

وأضافت أنه تم تنفيذ 3601 جولة رقابية، والتحقيق مع 369 شخصاً، فيما بلغ عدد الموقوفين 176 منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

جرائم رشوة وغسل أموال

وأوضحت أن الموقوفين من عدة جهات كالتالي “الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

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