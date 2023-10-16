تروجينا ستكون وجهة فريدة لألعاب التزلج الشتوية لمدة أربعة مواسم إيقاف 176 مواطناً ومقيماً لتورطهم بتهم رشوة وغسل الأموال والتزوير خطوات معرفة استحقاقك في حساب المواطن أمانة الطائف تعلن وظائف من المرتبة الخامسة حتى الثامنة 5 نصائح للحفاظ على طلاء السيارة من التقلبات الجوية العربية توقع اتفاقية تسهيلات مع عدد من البنوك بـ 1.1 مليار ريال شركة المياه الوطنية تعلن عن 39 وظيفة إدارية وهندسية ميزة تسجيل الدخول الافتراضي لتأمين حساباتك على جوجل.. التفاصيل كاملة وقاء: موسم انتشار مرض إنفلونزا الطيور حتى هذا الموعد أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق
أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، اليوم الاثنين، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية.
وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، اليوم، إيقاف 176 مواطناً ومقيماً لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.
وأضافت أنه تم تنفيذ 3601 جولة رقابية، والتحقيق مع 369 شخصاً، فيما بلغ عدد الموقوفين 176 منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.
وأوضحت أن الموقوفين من عدة جهات كالتالي “الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.