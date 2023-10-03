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سببت خسائر لشركة إعلان ودعاية

إيلون ماسك يواجه دعوى قضائية بشأن علامته التجارية x

الثلاثاء ٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ صباحاً
إيلون ماسك يواجه دعوى قضائية بشأن علامته التجارية x
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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يواجه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، دعوى قضائية جديدة موجهة ضد شركة X Corp، المعروفة سابقًا باسم تويتر، وجاءت الدعوى أمام محكمة اتحادية في فلوريدا، من قبل شركة تسويق قانوني تدعي أن الاسم الجديد لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي ينتهك علامتها التجارية التي تتضمن الحرف “X”.

دعوى جديدة ضد إكس

تزعم الدعوى القضائية التي رفعتها شركة X Social Media أن منصة إكس، المعروفة سابقًا بـ تويتر، أن الاسم الجديد لمنصة إيلون ماسك يمكن أن تسبب ارتباكًا لدى المستهلكين بسبب تشابه العلامة التجارية بين الشركتين.

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ويبدو أن هذه القضية هي الأولى من بين العديد من النزاعات التجارية مع شركة ماسك حول الحرف “X”، والذي يستخدم بشكل شائع في العلامات التجارية للشركات التكنولوجية، بحسب وكالة “رويترز”.

وكالة إعلان ودعاية

ولم تستجب شركة X Corp على الفور لطلب التعليق على الشكوى القضائية المقدمة من شركة X Social Media، ومقرها ويندرمير بولاية فلوريدا، وهي وكالة إعلانية.

وقالت الدعوى: إن الوكالة استخدمت اسم “X Social Media” منذ عام 2016 وتمتلك العلامة التجارية بتصريح فيدرالي، وإنها استثمرت أكثر من 400 مليون دولار في إعلانات فيسبوك للوصول إلى العملاء، وقالت الشركة: إن تغيير العلامة التجارية لـتويتر قد أربك العملاء الموجودين لديها بالفعل، وتسبب في خسارة الإيرادات.

تحديات قانونية

وجاء في الدعوى القضائية: “في وقت قصير، استخدمت شركة X Corp نفوذها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومواردها التسويقية، من أجل الترويج لعلامتها على حساب العلامة التجارية لشركة X Social Media”. ويواجه قرار الملياردير إيلون ماسك تغيير اسم تطبيق “تويتر” إلى “إكس” تحديات قانونية، إذ تمتلك شركتا ميتا ومايكروسوفت حقوق ملكية فكرية للمسمى ذاته.

وقال جوش جيربن وهو محام متخصص في القضايا المتعلقة بالعلامات التجارية: “من المؤكد بنسبة 100% أن يرفع أحدهم دعوى قضائية على تويتر بسبب ذلك، وأضاف أنه أحصى نحو 900 علامة تجارية أمريكية سارية مسجلة باسم “إكس” في الكثير من الصناعات.

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