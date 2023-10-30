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كأفضل حارس في العالم عن عام 2023

إيميليانو مارتينيز يحصد جائزة ياشين

الإثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ مساءً
إيميليانو مارتينيز يحصد جائزة ياشين
المواطن - فريق التحرير

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تُوج الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني، بجائزة ياشين كأفضل حارس في العالم وهي الجائزة المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

سبب فوز إيميليانو مارتينيز بالجائزة

وكان مارتينيز فاز بلقب كأس العالم 2022 مع المنتخب الأرجنتيني يوم 18 ديسمبر الماضي، حيث فازت الأرجنتين في النهائي على منتخب فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية.

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قصة الجائزة

وتمنح المجلة جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى منذ عام 2019، وسُميت بالجائزة باسم جائزة ياشين نسبة للحارس الروسي السابق ليف ياشين الحارس الوحيد المتوج بالكرة الذهبية في عام 1963.

 

ليف ياشين -
ليف ياشين مع الكرة الذهبية

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