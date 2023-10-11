إيمينالو عن محمد صلاح: مرحب به في دوري روشن بأي وقت

علق مدير كرة القدم في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، النيجيري مايكل إيمينالو، على إمكانية قدوم نجم ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح لدوري روشن السعودي.

إيمينالو يعلق على صفقة محمد صلاح

وقال إيمينالو عن موعد انتقال محمد صلاح لدوري روشن، في تصريحات نقلها خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو: “مو مُرحب به في أي وقت لكن لا أحد يتعرض للضغط أو الإجبار على الحضور”.

وتابع: “إذا أراد أي شخص المجيء إلى هنا وكانت هناك فرصة للعمل مع النادي المُنتقل له بطريقة محترمة ومهنية للغاية، فسنكون سعداء جدًا بوجوده، لكن نعم، مو هو المفضل لدي شخصيًا”.

وكان نادي الاتحاد يرغب في التعاقد مع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الماضي، وقدم عرضًا وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، إلا أن إدارة ليفربول والمدرب يورجن كلوب تمسكا باستمراره.

العودة للتفاوض

وتُشير التقارير إلى احتمالية عودة نادي الاتحاد للتفاوض على ضم صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أو الانتظار للصيف وحسم الصفقة، خاصة أن عقده مع ليفربول ينتهي في صيف عام 2025.

وبدأ محمد صلاح منافسات الموسم الرياضي الحالي بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، حيث ساهم في تسجيل 10 أهداف بجميع المسابقات، بعدما هز الشباك 6 مرات وقدم 4 تمريرات حاسمة.