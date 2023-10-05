اتحاد غرب آسيا: السعودية قادرة على تنظيم نسخة مونديالية استثنائية

أكد رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين دعم مجلس الإدارة المطلق، للسعودية وملف ترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

الترشح لاستضافة مونديال 2034

وأعلنت السعودية بالأمس نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق الكرة.

اتحاد غرب آسيا يدعم ملف السعودية

وأشار علي بن الحسين، إلى أن “تقدم الاتحاد السعودي لاستضافة المونديال، يعد أمراً يدعو للفخر والاعتزاز ويتطلب في الوقت ذاته توفير أدوار داعمة ومساعدة للمساهمة في إسناد تنظيم بطولة كأس العالم 2034 إلى السعودية“.

وتابع في بيان رسمي، اليوم الخميس: “اتحاد غرب آسيا ومنذ تأسيسه يرتكز في مهامه ومسؤولياته على وحدة الصف، وتوحيد الجهود الرامية لدعم كرة القدم في الإقليم والمنطقة العربية على حد سواء”.

وأردف: “واستناداً على هذه الرسالة نؤكد الدعم المطلق والصريح من اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا لـ السعودية، ذلك أن نجاحها يعتبر نجاحاً للجميع، وخطوة كبيرة نحو آفاق أوسع من التألق ومستقبل مبشر بالمزيد من الازدهار”.

وأضاف: “يؤمن اتحاد غرب آسيا بقدرة السعودية على تقديم ملف يتضمن أعلى المستويات، وذلك قياساً بما تملكه من حضور دائم على الخريطة الرياضية العالمية، ونظراً لإسهاماتها الإيجابية الواضحة على مختلف الأصعدة، ودورها الرائد دوماً في دعم الشباب والرياضة وكرة القدم على وجه التحديد”.

وجاء في ختام البيان: “اتحاد غرب آسيا سيسخر كافة إمكاناته لدعم الاتحاد السعودي والوقوف جنباً إلى جنب معه أثناء سباق ترشحه لاستضافة الحدث الكروي الأكبر والأهم عالمياً، وآمل أن يلقى هذا الملف تأييداً واسعاً، ذلك أن السعودية قادرة وبكل ثقة على تنظيم نسخة مونديالية استثنائية”.