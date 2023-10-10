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ضمن الدور المحوري المهم والثقل الدولي للمملكة في المنطقة والعالم

اتصالات وتحركات سعودية بقيادة ولي العهد لوقف التصعيد في غزة

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ مساءً
اتصالات وتحركات سعودية بقيادة ولي العهد لوقف التصعيد في غزة
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المواطن - فريق التحرير

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تحركات عديدة واتصالات مهمة تقوم بها السعودية بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع زعماء ورؤساء وصُناع القرار إقليميًّا وعالميًّا؛ بهدف الاتفاق على تكثيف الجهود لوقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع اتساعه في المنطقة.

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ويأتي ذلك ضمن الدور المحوري المهم والثقل الدولي للمملكة، حيث تعد السعودية نقطة ارتكازٍ في قلب العمق العربي والإسلامي، ومحركًا مهمًّا وفاعلًا في الأحداث على المستوى الإقليمي والدولي بفضل ما تتمتع به من مكانة وثقل إستراتيجي وجيوسياسي رفيع، وقوة اقتصادية كبيرة وملهمة، ودبلوماسية حكيمة، طالما ميزت علاقاتها الخارجية مع الدول.

اتصال مع محمود عباس

وتلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالًا هاتفيًّا، الاثنين، من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وجرى خلال الاتصال بحث حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة.

وأكد ولي العهد أن المملكة تبذل كل الجهود الممكنة بالتواصل مع كافة الاطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري ومنع اتساعه في المنطقة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المدنيين، كما أكد أن المملكة مستمرة في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.

اتصال مع ملك الأردن

كما أجرى الأمير محمد بن سلمان اتصالًا هاتفيًّا بالملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وجرى خلال الاتصال بحث حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة، حيث أكد ولي العهد خلال الاتصال وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.

اتصال بالرئيس المصري

كذلك أجرى ولي العهد اتصالًا بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتم خلال الاتصال الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع اتساعه في المنطقة، وأكد ولي العهد وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.

تحركات لوزير الخارجية

ومن بداية التصعيد يوم السبت، أصدرت الخارجية بيانًا دعت فيه للوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وحماية المدنيين، وضبط النفس.

وفي المساء، بحث وزير الخارجية فيصل بن فرحان في اتصالات هاتفية التطورات في قطاع غزة ومحيطها مع قادة الدبلوماسية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية.

وقف التصعيد

وأكد فيصل بن فرحان هاتفيًّا لكل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ضرورة العمل على وقف التصعيد، مشددًا على رفض السعودية استهداف المدنيين العزل بأي شكل، وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف، كما دعا وزير الخارجية إلى تكثيف الجهود لتهدئة الأوضاع وتجنب مزيد من العنف.

كذلك تلقى الأمير فيصل بن فرحان اتصالًا من وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا، وتم خلال الاتصال، بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وضرورة العمل على وقف التصعيد هناك، حيث شدد وزير الخارجية على رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل وضرورة احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف هناك.

وفي اتصالات لـ فيصل بن فرحان مع نظرائه القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي، تم بحث مستجدات تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها وسبل تكثيف العمل المشترك لوقف التصعيد بين الجانبين.

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