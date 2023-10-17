اجتياح إسرائيل لغزة بريًّا أمر مستبعد حاليًّا

ويقول المقال: إن الأمر بدا واضحًا وضوح الشمس يوم الخميس: أن غزو الجيش الإسرائيلي المضاد لغزة سيبدأ إما الجمعة أو السبت. كما أن الجيش الإسرائيلي أعطى مواعيد نهائية معينة للفلسطينيين لإخلاء شمال غزة، على أن تنتهي هذه المواعيد النهائية بحلول منتصف نهار الجمعة.

وأشار مقال تحليلي من صحيفة “جيروزاليم بوست”، بعنوان “لماذا تأخر الغزو البري لغزة منذ يوم الجمعة؟”، إلى أن جميع العلامات تشير إلى أن الغزو أصبح بعيدًا، وليس وشيكًا بعد.

أسباب تأخير الغزو

وأضاف المقال: “أن طبول الحرب بدأت تٌقرع في وقت مبكر يومي الأحد والاثنين، ومهّدت القوات الجوية الطريق بأيام من القصف المدمر. ومع ذلك، فقد وصلنا الآن إلى يوم الثلاثاء، وجميع العلامات تشير إلى أن الغزو أصبح بعيدًا، وليس وشيكًا بعد”.

وأوضحت “جيروزاليم بوست”، أن هناك عوامل عدة تسببت في التأخير. أحدها ما نقلته مصادر لصحيفة جيروزاليم بوست، أن أحد العوامل هو القلق المتزايد من أن حزب الله ينتظر اللحظة التي تكون فيها معظم القوات البرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي جاهزة للزحف البري على غزة ليفتح جبهة كاملة مع الجيش الإسرائيلي في الشمال.

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