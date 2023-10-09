ارتفاع أرباح “إكسترا” إلى 118.2 مليون ريال بنسبة 25.5% احذروا النزول إلى البرك والمستنقعات.. تسبب مرضاً خطيراً حساب المواطن: 5 إجراءات مهمة حال كانت الأهلية “غير مؤهل” جمعية ثمار توافق على زيادة رأس المال إلى 250 مليون ريال ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ195 ريالاً للجرام سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 8 مناطق القطار الهيدروجيني يرسخ طموحات السعودية بتوسيع استخدامات الطاقة المتجددة اتهامات تلاحق إكس بنشر معلومات كاذبة حول التصعيد بين إسرائيل وفلسطين الخوذة والسترة والكريك لتقديم الطلبات في مطعم بحفر الباطن شهدت 4 أهداف .. التعادل يحسم مباراة غرناطة ضد برشلونة
مع اقتراب الشتاء وهطول الأمطار وتكون البرك والمستنقعات قد يلجأ البعض للاستجمام في النزول إلى هذه البرك والاستمتاع بالماء والأجواء.
وفي هذا السياق يحذر د. علي الشهري استشاري باطنة وأمراض معدية للكبار من خطورة النزول للبرك والمستنقعات.
وقال الشهري، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: “إن نزول البرك والمستنقعات من أسباب الإصابة بالبلهارسيا والتي تسبب أعراضاً حادة”.
وأضاف علي الشهري “البلهارسيا لها مضاعفات خطيرة على بعض أعضاء الجسم كالكبد والمثانة وغيرها”.
والبلهارسيا مرض طفيلي حاد ومزمن، يسببه أحد أنواع الديدان الطفيلية التي تُعرف باسم (السار كاريا)، غالبًا لا تظهر أي أعراض عند الإصابة بها لأول مرة؛ ولكن يمكن أن يبقى الطفيل في الجسم لسنوات عدة ويسبب أضرارًا للأعضاء.
ويحدث السبب الرئيسي للإصابة بالبلهارسيا، عندما يلوث الأشخاص المصابون به مصادر المياه العذبة بفضلاتهم (البول أو الغائط) التي تحتوي على بيض الطفيليات، والذي يفقس في الماء، ويُصاب الناس بالعدوى عندما تخترق يرقات الطفيلي بشرتهم أثناء تعاملهم مع المياه الملوّثة بها (مثل: الغوص، السباحة أو الاستحمام)، وتتطوّر اليرقة في جسم الإنسان إلى بلهارسية بالغة؛ حيث تعيش الديدان البالغة في الأوعية الدموية، وتفرز الديدان الإناث بيضها، ويُطرح بعض من ذلك البيض خارج الجسم في البراز أو البول لمواصلة دورة حياة الطفيلي. أمّا بقية البيض فيظلّ محبوسًا داخل الجسم، ويتسبّب في إلحاق أضرار تدريجية بالأعضاء.
الأطفال في سن المدرسة الذين يعيشون في هذه المناطق هم أكثر عرضة للإصابة؛ لأنهم يميلون إلى قضاء بعض الوقت في السباحة أو الاستحمام في المياه الملوثة.
ويتم عادة تشخيص الإصابة بالبلهارسيا سيتم السؤال عن الأعراض، مع إجراء اختبارات طبية لفحص عينة من البراز والبول واختبار الدم للتحقق من وجود الطفيل.
يوجد دواء بوصفة طبية آمن وفعال لعلاج البلهارسيا وقتل الديدان التي تسببها جميع أنواع البلهارسيا، هذا الدواء يكون أكثر فعالية بمجرد نمو الديدان قليلاً؛ لذلك قد يتأخر العلاج حتى بعد أسابيع قليلة من الإصابة، أو يقوم الطبيب بتكراره مرة أخرى بعد أسابيع قليلة من الجرعة الأولى.
ويوضح الأطباء، أنه لا يوجد لقاح ضد البلهارسيا؛ لذلك من المهم إدراك الخطر واتخاذ الاحتياطات اللازمة، فعند التواجد في البلدان التي تتكاثر فيها البلهارسيا، يجب الحرص على ما يلي: