احذروا رسالة عزيزي دافع الضرائب

حذرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من بريد إلكتروني غير تابع لها تحت عنوان “عزيزي دافع الضرائب”.

وقالت الهيئة عبر منصة إكس، فور تلقيها بلاغًا بشأن بريد إلكتروني مجهول: إن ذلك البريد غير تابع للهيئة، كما جددت التنبيه، بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الحسابات التي تدعي التواصل باسم الهيئة، مما يستدعي التأكد من مصدر البريد الإلكتروني المشار إليه.

وكانت الهيئة تلقت بلاغًا من أحد المستفيدين بشأن بريد إلكتروني يحمل شعار الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، تحت عنوان “عزيزي دافع الضرائب”، حيث تطالب بعض حسابات المحتالين بيانات بنكية تزعم أنها تابعة لجهات رسمية، بينما تباشر الجهات ذات الصلة توعية المواطنين بشأنها.

مخاطر الذكاء الاصطناعي

وفي وقت سابق أكدت أخصائية الأمن السيبراني منال الشهري، أن عمليات الاختراق أصبحت أكثر جودة وأشد خطورة، وأصبحت أسرع حيث تم اختصار الوقت الذي كان يستخدمه المخربون لتحقيق الاختراق، حيث يقوم هؤلاء المخربون بتطوير برامج بالذكاء الاصطناعي تسهل عملية الاختراق في أقل من نصف ساعة.

ولفتت إلى أنه حتى مع وجود عناصر أخرى للأمن مثل التحقق الثنائي كربط رقم الجوال وغيرها، فإن عملية الاختراقات ممكنة لأن الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة، حيث يوفر للمخربين أدوات تهاجم الأنظمة وفي نفس الوقت يعطي للقائمين على صد الهجمات أدوات تساعد على التصدي للهجمات التخريبية.