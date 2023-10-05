Icon

إتمام طرح المتحدة للصناعات التعدينية في نمو بـ 34 ريالًا للسهم Icon فيروس كورونا متهم بـ وباء العين الوردية Icon مانشيني عن استضافة السعودية للمونديال: لحظة فخر كبيرة Icon لقطات لاصطدام طائرة ومقتل اثنين من ركابها في البرازيل Icon كويلار يخوض مباراته الـ100 كأساسي بالدوري Icon أبرز أرقام الاتحاد والأهلي قبل ديربي الغد Icon فانتوم أوف ذا أوبرا أهم مسرحية موسيقية عالمية في الرياض Icon احذروا رسالة عزيزي دافع الضرائب Icon نادي برشلونة يكشف تفاصيل إصابة ليفاندوفكسي Icon وظائف شاغرة في الإدارة العامة لصحة السجون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بريد غير تابع لـ الزكاة والضريبة

احذروا رسالة عزيزي دافع الضرائب

الخميس ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٣ مساءً
احذروا رسالة عزيزي دافع الضرائب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من بريد إلكتروني غير تابع لها تحت عنوان “عزيزي دافع الضرائب”.

وقالت الهيئة عبر منصة إكس، فور تلقيها بلاغًا بشأن بريد إلكتروني مجهول: إن ذلك البريد غير تابع للهيئة، كما جددت التنبيه، بضرورة أخذ الحيطة والحذر من الحسابات التي تدعي التواصل باسم الهيئة، مما يستدعي التأكد من مصدر البريد الإلكتروني المشار إليه.

قد يهمّك أيضاً
آل الشيخ: فرق عالمية طلبت ملاقاة النصر بكأس موسم الرياض

آل الشيخ: فرق عالمية طلبت ملاقاة النصر بكأس موسم الرياض

أبل تصدر تحديثًا لنظام تشغيل آيفون 15

أبل تصدر تحديثًا لنظام تشغيل آيفون 15

وكانت الهيئة تلقت بلاغًا من أحد المستفيدين بشأن بريد إلكتروني يحمل شعار الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، تحت عنوان “عزيزي دافع الضرائب”، حيث تطالب بعض حسابات المحتالين بيانات بنكية تزعم أنها تابعة لجهات رسمية، بينما تباشر الجهات ذات الصلة توعية المواطنين بشأنها.

مخاطر الذكاء الاصطناعي

وفي وقت سابق أكدت أخصائية الأمن السيبراني منال الشهري، أن عمليات الاختراق أصبحت أكثر جودة وأشد خطورة، وأصبحت أسرع حيث تم اختصار الوقت الذي كان يستخدمه المخربون لتحقيق الاختراق، حيث يقوم هؤلاء المخربون بتطوير برامج بالذكاء الاصطناعي تسهل عملية الاختراق في أقل من نصف ساعة.

ولفتت إلى أنه حتى مع وجود عناصر أخرى للأمن مثل التحقق الثنائي كربط رقم الجوال وغيرها، فإن عملية الاختراقات ممكنة لأن الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة، حيث يوفر للمخربين أدوات تهاجم الأنظمة وفي نفس الوقت يعطي للقائمين على صد الهجمات أدوات تساعد على التصدي للهجمات التخريبية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سخونة المحيطات وراء كارثة فيضانات ليبيا
العالم

سخونة المحيطات وراء كارثة فيضانات ليبيا

العالم
الألعاب النارية تزين الواجهة البحرية بجدة
السعودية اليوم

الألعاب النارية تزين الواجهة البحرية بجدة

السعودية اليوم
طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا
السعودية اليوم

طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4...

السعودية اليوم
مدني الرياض يسيطر على حريق التهم شاحنة بحي الملك فهد
السعودية اليوم

مدني الرياض يسيطر على حريق التهم شاحنة...

السعودية اليوم
موقف مبابي من مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس
الرياضة

موقف مبابي من مباراة باريس سان جيرمان...

الرياضة
طفل يحمل شقيقته لحمايتها من حرارة الأرض
السعودية اليوم

طفل يحمل شقيقته لحمايتها من حرارة الأرض

السعودية اليوم
هيئة تنظيم الإعلام: ترخيص النشاط الإعلامي يحمي إبداعك
السعودية اليوم

هيئة تنظيم الإعلام: ترخيص النشاط الإعلامي يحمي...

السعودية اليوم