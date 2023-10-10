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احسب قيمة الدعم الإضافي بعد إيداع الدفعة 71 من حساب المواطن

الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٧ مساءً
احسب قيمة الدعم الإضافي بعد إيداع الدفعة 71 من حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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تزايدت أسئلة مستفيدي حساب المواطن عن الدعم الإضافي خلال الساعات التي تلت إيداع الدفعة 71 من الدعم في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من صباح اليوم.

استمرار الدعم الإضافي

وبموجب التوجيه الملكي الكريم يستمر صرف الدعم الإضافي للمستفيدين لمدة 3 شهور تنتهي في ديسمبر المقبل، ومع تعديل محددات حساب المواطن الجديدة، اعتبارًا من دفعة أكتوبر الجاري، لاحظ بعد المستفيدين حدوث تغير في قيمة الدعم ما دفع خدمة المستفيدين إلى التأكيد على أهمية استعمال حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المقرر وفق الضوابط الجديدة.

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وأكدت خدمة المستفيدين أنه بسبب تطبيق المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق وتختلف قيمة الدعم ما بين الأسر بناء على تركيبة الأسر وإجمالي دخلها، مؤكدة أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق عبر الحاسبة التقديرية .

دفعة أكتوبر

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن اليوم الثلاثاء، إيداع 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والسبعين 10.7 مليون مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 178 مليار ريال؛ منها 2.4 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مضيفا أن 75% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1482 ريالًا.

وأضاف أن عدد أرباب الأسر والمستقلين المستفيدين من برنامج حساب المواطن في هذه الدفعة أكثر من 2.8 مليون متقدم، وبلغ عدد التابعين 7.9 مليون مستفيد.

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