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النصر يُلاقي الفيحاء والشباب يصطدم بأبها

اختتام الجولة الـ11 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٩ مساءً
اختتام الجولة الـ11 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا
المواطن - فريق التحرير

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تُختتم منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد السبت، بـ3 مواجهات، وسط صراع قوي لتحقيق الثلاث نقاط والتقدم في الترتيب.

موعد مباريات الغد

وتُقام مباراتان عند الساعة السادسة مساء يوم غد، حيث يلعب الفيحاء ضد النصر على استاد الملك فهد الدولي، ويحل الشباب ضيفًا على أبها، على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

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وفي ختام منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد الاتفاق، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، عند الساعة التاسعة مساء.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر @Ettifaq

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ الهلال في الصدارة برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون، ثم النصر والأهلي بـ22 نقطة، والاتحاد خامسًا برصيد 21 نقطة.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتفاق، ثم الفيحاء برصيد 14 نقطة، يليه ضمك بـ13 نقطة، بالتساوي مع الوحدة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، يليه الخليج برصيد 10 نقاط، ويتواجد الأخدود في المركز الـ14 بـ7 نقاط، بالتساوي مع أبها، والطائي والحزم، ويتذيل الرائد الترتيب بـ5 نقاط.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر @SPL

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