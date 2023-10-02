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بدء تطبيق رصد مخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبة

اختفى خلف شاحنة ليمنع جهاز ساهر من رصد لوحات مركبته!

الإثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
اختفى خلف شاحنة ليمنع جهاز ساهر من رصد لوحات مركبته!
المواطن - فريق التحرير

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نفذ أحد الأشخاص حيلة غريبة حتى لا يتم رصده من جهاز الرصد الآلي ساهر.

وأظهر مقطع فيديو استخدم قائد المركبة حيلة اختفائه خلف شاحنة لكي لا يرى جهاز ساهر لوحات السيارة غير المؤمن عليها على ما يبدو، حيث التصق قائد المركبة بالشاحنة وقيادته بنفس سرعتها حتى يختفي عن كاميرات ساهر.

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تطبيق الرصد الآلي

يذكر أن المرور بدأ في تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبة اعتبارًا من يوم أمس الأحد، حيث سيتم رصد المخالفة في كافة مناطق المملكة كل 15 يومًا وقيمة الغرامة من 100 إلى 150 ريالًا.

وأكدت الإدارة العامة للمرور على قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم في أثناء الحوادث المرورية.

الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات

1- الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر.

2- الذهاب إلى خدمات المركبات، استعلامات.

3- اختر صلاحية التأمين على المركبات.

4– تعبئة الحقول المطلوبة رقم الهوية– رقم اللوحة– الرمز المرئي.

5- سيتم عرض صلاحية التأمين.

بداية تطبيق مخالفة تأمين المركبات

يذكر أن الإدارة العامة للمرور، بدأت اليوم الأحد 1 أكتوبر، تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين مركبة سار في جميع المدن والمحافظات بمختلف مناطق السعودية.

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