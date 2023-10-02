ريمونتادا رونالدو وتاليسكا تقود النصر للصدارة بثلاثية في استقلال دوشنبه اختفى خلف شاحنة ليمنع جهاز ساهر من رصد لوحات مركبته! هدفا تاليسكا يمنحان النصر التفوق في 5 دقائق رونالدو يسجل هدفه الأول آسيويًّا بلقاء النصر ضد استقلال دوشنبه قناصة أوكرانيا يقتلون في 4 ثوانٍ لاعبو الاتحاد في مطار أصفهان استعدادًا للعودة إلى جدة سائق الحافلة المدرسية دهس طالب الدمام مرتين ولم يستجب لنداء أخيه الأكبر النصر يتأخر أمام استقلال دوشنبه بهدف في الشوط الأول وظائف شاغرة لدى بوبا العربية في 3 مدن وظائف هندسية وإدارية شاغرة في طيران أديل
نفذ أحد الأشخاص حيلة غريبة حتى لا يتم رصده من جهاز الرصد الآلي ساهر.
وأظهر مقطع فيديو استخدم قائد المركبة حيلة اختفائه خلف شاحنة لكي لا يرى جهاز ساهر لوحات السيارة غير المؤمن عليها على ما يبدو، حيث التصق قائد المركبة بالشاحنة وقيادته بنفس سرعتها حتى يختفي عن كاميرات ساهر.
يذكر أن المرور بدأ في تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبة اعتبارًا من يوم أمس الأحد، حيث سيتم رصد المخالفة في كافة مناطق المملكة كل 15 يومًا وقيمة الغرامة من 100 إلى 150 ريالًا.
وأكدت الإدارة العامة للمرور على قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم في أثناء الحوادث المرورية.
1- الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر.
2- الذهاب إلى خدمات المركبات، استعلامات.
3- اختر صلاحية التأمين على المركبات.
4– تعبئة الحقول المطلوبة رقم الهوية– رقم اللوحة– الرمز المرئي.
5- سيتم عرض صلاحية التأمين.
يذكر أن الإدارة العامة للمرور، بدأت اليوم الأحد 1 أكتوبر، تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم وجود تأمين مركبة سار في جميع المدن والمحافظات بمختلف مناطق السعودية.