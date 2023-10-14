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قد تعرض حياة قائدي المركبات للخطر

اذهب للصيانة فوراً.. 5 أسباب لاهتزاز عجلة القيادة على الطريق

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٣ مساءً
اذهب للصيانة فوراً.. 5 أسباب لاهتزاز عجلة القيادة على الطريق
المواطن - فريق التحرير

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يؤكد خبراء السيارات، أن هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى اهتزاز عجلة القيادة على الطريق، والتي تتطلب الذهاب للصيانة فوراً بسبب خطورة ذلك على قائد المركبة ومن معه من الركاب.

5 أسباب لاهتزاز عجلة القيادة

1. التوازن غير المناسب للعجلات

قد يكون السبب في الاهتزاز هو عدم التوازن الصحيح للعجلات. يحدث ذلك عندما يكون هناك اختلاف في وزن العجلات أو عندما يتعرض الإطار للتلف. قد يؤدي هذا الاختلال إلى اهتزاز العجلة أثناء القيادة.

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2. ترسبات أو تراكم الأوساخ والحصى

قد تتراكم الأوساخ والحصى على العجلات والفرامل مما يؤدي إلى اهتزاز العجلة أثناء القيادة. قد يكون من الصعب رؤية هذه الترسبات بالعين المجردة، لذا يفضل تنظيف العجلات والفرامل بشكل منتظم.

3. مشكلة في نظام التعليق

قد يكون هناك خلل في نظام التعليق، مثل وجود مساعدات صدمات تالفة أو مشابك متهالكة. قد يؤدي هذا الخلل إلى اهتزاز العجلة أثناء القيادة، خاصةً عند مرور السيارة فوق العوائق أو الطرق غير المستوية.

4. مشكلة في الإطارات

قد يكون الإطار التالف أو غير المتساوي النفخ هو سبب الاهتزاز. قد يحدث تلف في الإطارات نتيجة للتآكل الزائد أو التسريبات أو التماس الهواء. قد يكون من الضروري استبدال الإطارات التالفة أو إصلاحها للتخلص من الاهتزاز.

5. مشكلة في نظام الفرامل

قد يكون هناك خلل في نظام الفرامل، مثل أقراص الفرامل الملتصقة أو الأقمشة التالفة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى اهتزاز العجلة أثناء القيادة، خاصةً عند تطبيق الفرامل.

إذا كنت تعاني من اهتزاز في عجلة القيادة، فمن المستحسن التوجه إلى ورشة إصلاح السيارات المعتمدة لفحص السيارة وتشخيص المشكلة بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها.

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