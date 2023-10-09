ارتفاع أرباح “إكسترا” إلى 118.2 مليون ريال بنسبة 25.5% احذروا النزول إلى البرك والمستنقعات.. تسبب مرضاً خطيراً حساب المواطن: 5 إجراءات مهمة حال كانت الأهلية “غير مؤهل” جمعية ثمار توافق على زيادة رأس المال إلى 250 مليون ريال ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ195 ريالاً للجرام سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 8 مناطق القطار الهيدروجيني يرسخ طموحات السعودية بتوسيع استخدامات الطاقة المتجددة اتهامات تلاحق إكس بنشر معلومات كاذبة حول التصعيد بين إسرائيل وفلسطين الخوذة والسترة والكريك لتقديم الطلبات في مطعم بحفر الباطن شهدت 4 أهداف .. التعادل يحسم مباراة غرناطة ضد برشلونة
أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا”، اليوم الاثنين، عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 25.5% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 118.2 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل صافي ربح نحو 94.16 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه على أساس ربعي، ارتفع صافي ربح “إكسترا” بنسبة 91.7% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 61.67 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.
وأضافت أن ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 5.7% عن الربع المماثل من العام الماضي نتيجة نمو مبيعات قطاع التجزئة وخدمات “إكسترا” بالإضافة إلى نمو إيرادات قطاع التمويل الاستهلاكي من خلال الشركة المتحدة للخدمات المالية، مما كان لذلك الأثر في زيادة إجمالي الربح للربع الثالث مقابل نفس الربع من العام السابق بنسبة 11%، ليسجل إجمالي الربح 333.1 مليون ريال في مقابل 300.2 مليون ريال عن نفس الربع من العام السابق.
يذكر أن صافي ربح الشركة المتحدة للخدمات المالية قد بلغ 53.4 مليون ريال عن الربع الثالث من العام الحالي في مقابل 45.2 مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي، محققاً نسبة نمو بـ 18.2%.
وخلال التسعة أشهر الأولى من 2023، تراجع صافي ربح “إكسترا” بنسبة 17.09% إلى نحو 264.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل صافي ربح نحو 318.79 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.