ارتفاع أرباح “إكسترا” إلى 118.2 مليون ريال بنسبة 25.5%

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا”، اليوم الاثنين، عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 25.5% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 118.2 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل صافي ربح نحو 94.16 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

ارتفاع صافي الربح

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه على أساس ربعي، ارتفع صافي ربح “إكسترا” بنسبة 91.7% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 61.67 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

وأضافت أن ارتفاع صافي الربح في الربع الثالث من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 5.7% عن الربع المماثل من العام الماضي نتيجة نمو مبيعات قطاع التجزئة وخدمات “إكسترا” بالإضافة إلى نمو إيرادات قطاع التمويل الاستهلاكي من خلال الشركة المتحدة للخدمات المالية، مما كان لذلك الأثر في زيادة إجمالي الربح للربع الثالث مقابل نفس الربع من العام السابق بنسبة 11%، ليسجل إجمالي الربح 333.1 مليون ريال في مقابل 300.2 مليون ريال عن نفس الربع من العام السابق.

صافي الربح للشركة

يذكر أن صافي ربح الشركة المتحدة للخدمات المالية قد بلغ 53.4 مليون ريال عن الربع الثالث من العام الحالي في مقابل 45.2 مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي، محققاً نسبة نمو بـ 18.2%.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2023، تراجع صافي ربح “إكسترا” بنسبة 17.09% إلى نحو 264.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل صافي ربح نحو 318.79 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.