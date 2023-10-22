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خلال الربع الثالث بنسبة 14.3%

ارتفاع أرباح بنك الرياض إلى 2.08 مليار ريال

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٤ صباحاً
ارتفاع أرباح بنك الرياض إلى 2.08 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلن بنك الرياض عن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثالث إلى 2.08 مليار ريال مقابل 1.82 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 14.3%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (تسعة أشهر).

صافي الربح

وأوضح بنك الرياض، في بيان على “تداول”، أن إجمالي ربح العمليات في الربع الثالث بلغ نحو 3.97 مليار ريال مقابل 3.52 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بزيادة 12.8%

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كما بلغ صافي ربح المصرف خلال فترة الـ 9 أشهر 6.09 مليار ريال مقابل 4.99 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق بنمو 22%.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين “دون حقوق الأقلية” 50.88 مليار ريال في الفترة الحالية مقابل 46.77 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع 8.7%.

ربحية السهم

ووصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 1.95 ريال مقابل 1.64 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

أيضا ارتفع صافي الدخل بنسبة 14.3٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي لارتفاع إجمالي دخل العمليات قابله جزئيًا ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات.

ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات نتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي دخل المتاجرة قابله جزئيًا انخفاض في صافي دخل تحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الأخرى وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة.

مصاريف العمليات

ويعود الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لارتفاع صافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، ورواتب الموظفين وما في حكمها، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، قابله جزئيًا انخفاض صافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات ومصاريف العمليات الأخرى.

– كما ارتفع صافي الدخل بنسبة 5.4٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات كما انخفض إجمالي مصاريف العمليات.

ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي لارتفاع صافي دخل الأتعاب والعمولات ودخل العمليات الأخرى وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية والانخفاض في صافي خسائر بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة قابله جزئيًا انخفاض في صافي دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة.

ويعود الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لانخفاض صافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى قابله جزئيًا ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات ورواتب الموظفين وما في حكمها وصافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات ومصاريف العمليات الأخرى.

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