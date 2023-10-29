ارتفاع أرباح “صناعة الورق” 261% إلى 22.4 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-09-30 (أي لمدة تسعة أشهر).

ارتفاع صافي الربح

ويعود سبب ارتفاع صافي ربح الشركة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى النمو الملحوظ في المبيعات بنسبة 20.9% وذلك نتيجة زيادة مبيعات اللفائف الورقية والمنتجات التحويلية مما أدى إلى تحسن كبير في قيمة مجمل الربح بنسبة 73.9% وصافي الربح بنسبة 261.2% ,مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وذلك بعد تشغيل خط الإنتاج الجديد للفائف الورقية في ابريل 2023, حيث زادت الطاقة الإنتاجية بنسبة 31% بعد تشغيل الخط الجديد ومع ارتفاع طفيف في تكاليف الإنتاج الثابتة.

ارتفاع مصاريف البيع

يأتي ذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بقيمة 5.9 مليون ريال شاملة مصاريف الشحن إلى العملاء نتيجة زيادة كمية المبيعات وأيضاً ارتفاع في المصاريف التمويلية بقيمة 2.8 مليون ريال في الربع الحالي نظراً لارتفاع تكلفة التمويل محلياً وعالمياً.

ويعود سبب ارتفاع صافي ربح الشركة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى التحسن في نسبة مجمل الربح , حيث حققت الشركة نسبة 34.4% للربع الحالي مقارنة مع 31.7% للربع السابق.