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ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 24 بـ233.51 ريال

الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٢ صباحاً
ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 24 بـ233.51 ريال
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 ارتفاعًا ملحوظًا بعد التراجع الذي طرأ على سعر الذهب في السعودية يوم أمس.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وفي مستهل التعاملات الصباحية بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 233.51 ريال مقارنة مع 231.28 ريال يوم أمس، بينما زاد سعر الذهب عيار 22 في السعودية اليوم ليسجل 214.05 ريال للجرام الواحد مقابل 212.01 ريال للجرام التي سجلت يوم أمس.

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أما سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم فقد وصل إلى 204.32 مرتفعًا بمقدار 2 ريال تقريبًا عن سعر أمس فيما ارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 175.13 ريال مقارنة مع 173.46 ريال يوم أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب العالمية

على المستوى العالمي تراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الجلسة الأخيرة، حيث انخفض السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1918.20 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 20 سبتمبر الماضي في الجلسة السابقة، من جهة أخرى جرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب منخفضة 0.4% إلى 1934.3 دولار.

فيما صعد البلاتين نحو 1.2% إلى 891.53 دولار، واستقر البلاديوم عند 1147.62 دولار، وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.6 دولار للأوقية.

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