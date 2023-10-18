طبيب يتفاجأ بجثث زوجته وأولاده بين ضحايا هجوم مستشفى المعمداني ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 24 بـ233.51 ريال الرئيس الفلسطيني: إسرائيل ارتكبت مجزرة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها إيقاف شخص آوى مخالفًا وإجراءات للتأكد من عدم إساءة الاستغلال غزة.. عمليات دون تخدير ومؤتمر بين الجثث دورات تدريبية مجانية لطالبي القروض عبر منصة العائلة دول الآسيان تسعى لتعاون أكبر مع الشرق الأوسط في قمة تاريخية بالرياض منتخب المغرب يُمطر شباك ليبيريا بثلاثية بثنائية ميتروفيتش .. صربيا تستعيد ذاكرة الانتصارات على حساب الجبل الأسود الأردن: إلغاء زيارة بايدن والقمة الرباعية المرتقبة اليوم
شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 ارتفاعًا ملحوظًا بعد التراجع الذي طرأ على سعر الذهب في السعودية يوم أمس.
وفي مستهل التعاملات الصباحية بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 233.51 ريال مقارنة مع 231.28 ريال يوم أمس، بينما زاد سعر الذهب عيار 22 في السعودية اليوم ليسجل 214.05 ريال للجرام الواحد مقابل 212.01 ريال للجرام التي سجلت يوم أمس.
أما سعر الذهب عيار 21 في السعودية اليوم فقد وصل إلى 204.32 مرتفعًا بمقدار 2 ريال تقريبًا عن سعر أمس فيما ارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 175.13 ريال مقارنة مع 173.46 ريال يوم أمس الثلاثاء.
على المستوى العالمي تراجعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الجلسة الأخيرة، حيث انخفض السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1918.20 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 20 سبتمبر الماضي في الجلسة السابقة، من جهة أخرى جرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب منخفضة 0.4% إلى 1934.3 دولار.
فيما صعد البلاتين نحو 1.2% إلى 891.53 دولار، واستقر البلاديوم عند 1147.62 دولار، وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.6 دولار للأوقية.