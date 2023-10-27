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ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 24 بـ239.53 ريال

الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٦ صباحاً
ارتفاع أسعار الذهب في السعودية وعيار 24 بـ239.53 ريال
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم إلى مستويات قياسية تحت وطأة ارتفاع سعر الذهب اليوم في التعاملات الدولية التي تأثرت بتزايد حدة المواجهات في المنطقة واتجاه المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وفي مستهل التعاملات سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية متوسط 239.53 ريال مقابل 238.71 ريال التي سجلها يوم أمس فيما سجل سعر الذهب عيار 22 في السعودية اليوم 219.57 ريال مقابل 218.82 ريال.

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بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم متوسط 209.59 ريال بينما سجل أمس 208.87 ريال بينما بلغ سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية 179.65 ريال مقابل 179.03 ريال أمس.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب في الأسواق العالمية، بنحو 9% مع لجوء المستثمرين إليه باعتباره ملاذاً آمناً من التداعيات المحتملة للحرب بين إسرائيل والفلسطينيين التي تصاعدت في وقت سابق من هذا الشهر.

ويؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تزايد إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن على الرغم من بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول.

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