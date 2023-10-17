ارتفاع أسعار النفط قبيل زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، قبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، والتي من المرجح أن يسعى خلالها إلى تحقيق توازن بين تقديم الدعم لإسرائيل ومحاولة منع أي تصعيد في المنطقة بسبب الحرب مع حركة حماس.

برنت اليوم

وبعد انخفاضها بأكثر من دولار أمس الاثنين، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.74 دولار إلى 90.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 1440 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.69 دولار إلى 87.35 دولار.

وارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، مع صعود خام برنت 7.5 بالمائة في أعلى مكاسب أسبوعية منذ فبراير.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا، لوكالة رويترز: “أسعار النفط تتأرجح مع ترقب تجار الطاقة ما إذا كانت الجهود الدبلوماسية الأمريكية ستنجح في منع تفاقم الصراع بين إسرائيل وحماس وتحويله إلى حرب أوسع في المنطقة”.

وأضاف: “توقعات الطلب على النفط الخام حصلت أيضًا على دفعة بسيطة بعد أن أظهرت الجولة الأخيرة من البيانات الاقتصادية الأمريكية قوة بيانات أسعار المستهلكين وزيادة الإنتاج الصناعي”.